3 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura start veriləcək

Basketbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 09:32
13
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura start veriləcək

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

B qrupunda “Sərhədçi” evdə “Ordu” ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 17:00-da start götürəcək. “Ordu” qrupda 14 xalla liderdir. 9 xala malik “Sərhədçi” sonuncu - altıncıdır.

A qrupunda isə “Neftçi” “Gəncə” ilə üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. “Gəncə” 8 xalla dördüncü, “Neftçi” 7 xalla beşincidir.

Qeyd edək ki, hər iki görüş “Sərhədçi” İdman Mərkəzində baş tutacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı bəlli olub
2 Dekabr 17:45
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı bəlli olub

Qarşılaşma dekabrın 6-da Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da start götürəcək
ABŞ-li basketbolçu: “Sumqayıtı və Bakını çox sevirəm”
1 Dekabr 12:40
Basketbol

ABŞ-li basketbolçu: “Sumqayıtı və Bakını çox sevirəm”

O, əvvəlcə ölkəmizdə ona yaradılan şərait haqda danışıb
Basketbol millimizin kapitanı tənqidlərə cavab verdi - VİDEO
1 Dekabr 10:55
Basketbol

Basketbol millimizin kapitanı tənqidlərə cavab verdi - VİDEO

O, oyunsonrası açıqlamasında nəticəyə dair səslənən tənqidlər və rəylərlə bağlı açıqlama verib
Azərbaycanın basketbol millisi ikinci oyununda da məğlub olub
30 Noyabr 20:30
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi ikinci oyununda da məğlub olub

Seçmə mərhələdəki rəqibimiz Lüksemburq yığması idi

“Leykers” klubun oyunu üçün hazırlanan parketi istehsalçıya geri qaytarıb
29 Noyabr 14:30
Basketbol

“Leykers” klubun oyunu üçün hazırlanan parketi istehsalçıya geri qaytarıb

Sürüşkən və təhlükəli parket oyunçuları və məşqçini narazı salıb
Lebron Ceyms oğlunun komandadakı uğurları barədə: “O, öz yolu ilə getməlidir”
29 Noyabr 07:14
Basketbol

Lebron Ceyms oğlunun komandadakı uğurları barədə: “O, öz yolu ilə getməlidir”

Ata və oğul “Leykers”də çıxış edirlər

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb