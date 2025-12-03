Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
B qrupunda “Sərhədçi” evdə “Ordu” ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 17:00-da start götürəcək. “Ordu” qrupda 14 xalla liderdir. 9 xala malik “Sərhədçi” sonuncu - altıncıdır.
A qrupunda isə “Neftçi” “Gəncə” ilə üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. “Gəncə” 8 xalla dördüncü, “Neftçi” 7 xalla beşincidir.
Qeyd edək ki, hər iki görüş “Sərhədçi” İdman Mərkəzində baş tutacaq.