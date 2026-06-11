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Gəncədə “Meydandan Arenaya” layihəsi çərçivəsində badminton yarışı keçirilib - FOTO

Badminton
Xəbərlər
11 İyun 2026 09:31
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Gəncədə “Meydandan Arenaya” layihəsi çərçivəsində badminton yarışı keçirilib - FOTO

Gəncə şəhərində “Meydandan Arenaya” layihəsi çərçivəsində badminton yarışı təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirilən yarış Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi və Azərbaycan Badminton Federasiyası tərəfindən birgə təşkil edilib.

Yarışda yeniyetmələr, gənclər və yaşlı nəslin nümayəndələri iştirak ediblər. Layihənin əsas məqsədi gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, sağlam həyat tərzinin təbliği, idmana marağın artırılması və müxtəlif yaş qruplarının idmana cəlb olunmasıdır.

Qeyd edək ki, sonda yarışda fərqlənən iştirakçılar Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən sertifikatlarla mükafatlandırılıblar.

İdman.Biz
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