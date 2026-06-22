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Badmintonçumuz Leyla Camalzadə Serbiyada bürünc medal qazanıb - FOTO

Badminton
Xəbərlər
22 İyun 2026 12:21
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Badmintonçumuz Leyla Camalzadə Serbiyada bürünc medal qazanıb - FOTO

Azərbaycanın yeniyetmə badmintonçusu Leyla Camalzadə Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən “Serbian U-17 International” turnirində bürünc medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyası məlumat yayıb.

Camalzadə ilk görüşdə Rumıniya təmsilçisi Ariana Qiurqievə 2:0 (21:5, 21:6) hesabı ilə qalib gəlib. Badmintonçu 1/16 finalda Xorvatiya idmançısı Maya Praniçi mübarizədən kənarlaşdırıb – 2:1 (22:20, 16:21, 21:15).

1/8 finalda Türkiyə badmintonçusu Elanur Taşkıranı 2:0 (21:19, 21:15) hesabı ilə məğlub edən təmsilçimiz 1/4 finalda polşalı Hanna Vileqaya ilə çətin görüşdə qələbə qazanıb – 2:1 (21:7, 15:21, 21:19).

Yarımfinala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edən Leyla Camalzadə turnirin qalibi olan bolqarıstanlı Mariya Popovaya uduzub – 0:2 (16:21, 14:21).

İdman.Biz
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