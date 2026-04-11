Rəşad Sadıqov: “Bir xal üçün çox sevinirik”

11 Aprel 2026 22:15
“Müdafiədən çıxarkən səhvə yol verdik və qol buraxdıq. Çox məyusedici idi. Növbəti 10 dəqiqədə rəqib yenə bizə böyük təzyiq göstərdi. Amma sonrakı dəqiqələrdə fəal çıxış edərək iki qol vurduq”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Azərbaycan Premyer Liqasının 27-ci turunda “Sabah”a oyundan sonra deyib.

Qarşılaşma 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

“Fasilədən sonra standart vəziyyətdən qol buraxdıq. Futbolçularımız əzmkarlıq göstərdilər, qol vurmağa çalışırdılar. Son 10 dəqiqədə isə rəqib böyük qüvvə ilə irəli getdi. Müdafiəmiz etibarlı oynadı və 1 xal qazandıq. "Sabah"la oyunda qazanılan hər xal dəyərlidir. 1 xal üçün çox sevinirik. Düşünürəm ki, bu xal bizim üçün çox faydalı olacaq”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Ayxan Abbasov: “Şamaxı”da işimi davam etdirmək istəyərdim”
21:17
Azərbaycan çempionatı

Ayxan Abbasov: “Şamaxı”da işimi davam etdirmək istəyərdim”

Baş məşqçi klubdan gedəcəyi ilə bağlı şayiələrə də aydınlıq gətirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Qurban Qurbanov: “Sona kimi mübarizə aparacağıq”
19:26
Azərbaycan çempionatı

Qurban Qurbanov: “Sona kimi mübarizə aparacağıq”

“Qarabağ” “Şamaxı” ilə səfər oyununda xal itirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO
17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Premyer Liqada xüsusi duel: 30-cu “Sabah” - “Zirə”
17:05
Futbol

Premyer Liqada xüsusi duel: 30-cu “Sabah” - “Zirə”

Görüş saat 18:00-da başlayacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO
17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq