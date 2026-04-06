7 Aprel 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Uğur üçün lazım olan prinsiplərdən dönməməliyik”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
6 Aprel 2026 22:53
145
Qurban Qurbanov: "Uğur üçün lazım olan prinsiplərdən dönməməliyik"

“Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Misli Premyer Liqasının 26-cı turunda “Karvan-Yevlax”a qarşı keçirilən matçdan sonra komandasının mövcud durumundan danışıb.

“Biz əvvəl uğursuz dövr yaşamışdıq, amma sonradan toparlanıb geri dönə bildik. Təbii ki, alınmayan oyunlar da olub. Daxili çətinliklər yaşanıb və bəzi futbolçular gözlədiyimiz səviyyədə çıxış etməyiblər. Komandamız həm potensiala, həm də təcrübəyə malikdir. Hər oyunda sona qədər mübarizə aparırıq ki, qələbə qazanaq.

“Sabah” komandası yaxşı tarazlığa malikdir. “Neftçi”, “Zirə” və “Turan Tovuz” son matçlarda öz oyunlarını inkişaf etdiriblər və sabit nəticələr göstərirlər. Hər qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmalıyıq və uğur üçün lazım olan prinsiplərdən dönməməliyik”, - Qurbanov deyib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Karvan-Yevlax” görüşü Ağdam təmsilçisinin 7:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

