“Neftçi” baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirir

“Neftçi” klubu belarusli Viktor Qonçarenkonu komandanın yeni məşqçisi kimi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bu barədə “Sport-Ekspress”ə istinadən məlumat verir.
Bakı klubunun əvvəlki baş məşqçisi 2024-cü ilin oktyabrından komandaya rəhbərlik edən Samir Abasov idi. 24 noyabr 2025-ci ildə o, vəzifəsindən azad edildi və Sənan Qurbanov müvəqqəti baş məşqçi oldu.
“Neftçi” hazırda 2025/26-cı il mövsümündə Azərbaycan çempionatının turnir cədvəlində 13 oyunda 16 xalla yeddinci yerdədir.
48 yaşlı Viktor Qonçarenkonun son iş yeri “Pari NN” olub; belaruslu məşqçi 2024-cü ilin oktyabrından 2025-ci ilin iyun ayına qədər Nijni Novqorod komandasına rəhbərlik edib.
Qonçarenko həmçinin Belarusun BATE, Rusiyanın MOİK kimi klublarını idarə edib.