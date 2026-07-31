“Zirə” və “Neftçi” niyə mübarizədən kənarda qaldı, “Qarabağ” Konfrans Liqasına necə düşdü? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

İyulun 30-u üç Azərbaycan futbol klubu üçün uğursuz gün oldu. Maraqlıdır ki, komandaların heç biri cavab oyununda əsas vaxtda məğlubiyyətə uğramadı.
“Zirə” Estoniyanın “Payde” klubu ilə 1:1 hesablı heç-heçə etdi və ilk oyundakı 0:1 hesablı məğlubiyyət səbəbindən iki matçın nəticəsinə görə 1:2 hesabı ilə mübarizəni dayandırdı. “Neftçi” Minsk “Dinamo”sunu 1:0 hesabı ilə məğlub etsə də, ilk görüşdə 2:4 hesabı ilə uduzduğu üçün bu qələbə növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün kifayət etmədi. “Qarabağ” isə Sofiya CSKA-sı ilə hər iki oyunu qolsuz başa vurdu. 120 dəqiqənin ardından penaltilər seriyasında 4:5 hesabı ilə məğlub olan Ağdam təmsilçisi mübarizəni Konfrans Liqasında davam etdirəcək. “Qarabağ” avqustun 6-da və 13-də Kiyev “Dinamo”su ilə qarşılaşacaq.
Beləliklə, maraqlı mənzərə ortaya çıxır: Azərbaycan klubları üç cavab oyununda cəmi bir qol buraxsalar da, heç biri növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün lazım olan nəticəni əldə edə bilməyib.
Bu da göstərir ki, uğursuzluğun səbəbini yalnız müdafiədə axtarmaq doğru olmaz. Problemlər daha çox hücumdakı səmərəsizlik, yaradılan imkanlardan istifadə edə bilməmək və iki oyunluq duelləri düzgün idarə etməməklə bağlı idi.
Uğursuzluq ilk oyunlardan başladı
Əsas oxşarlıq ondan ibarətdir ki, hər üç klub ilk oyunlarda kifayət qədər səmərəli çıxış etmədi.
“Zirə” “Payde” ilə səfər görüşünün böyük hissəsində ən azı heç-heçə etmək şansını qoruyurdu. Lakin 87-ci dəqiqədə buraxılan qol Azərbaycan klubunun bir top geridə Bakıya qayıtmasına səbəb oldu.
“Qarabağ” isə CSKA-nı doğma meydanda qəbul etsə də, ev amilindən yararlana bilmədi. Qolsuz heç-heçə fəlakət deyildi, amma Ağdam təmsilçisini Sofiyaya heç bir üstünlük olmadan göndərdi.
Ən ağır vəziyyəti isə “Neftçi” özü yaratdı. Bakı təmsilçisi Minsk “Dinamo”su ilə oyunun artıq 9-cu dəqiqəsində 2:0 hesabı ilə öndə idi. Lakin bundan sonra komanda ardıcıl dörd cavabsız qol buraxdı. Belarus klubu 36-cı, 47-ci, 57-ci və 77-ci dəqiqələrdə fərqləndi. Yəni “Neftçi” təkcə evdəki görüşü uduzmadı, qarşılaşmanın ilk saatında demək olar ki, ideal başlayan dueli öz əli ilə çətin vəziyyətə saldı.
Məhz buna görə də cavab oyunlarının nəticələri müəyyən mənada aldadıcı görünür. “Neftçi” qalib gəldi, “Zirə” və “Qarabağ” isə məğlub olmadı. Amma hər üç komanda bir həftə əvvəl əldən verdiklərini bərpa etməli idi.
Avrokuboklarda iki oyundan birində yaxşı çıxış etmək kifayət etmir. 180, bəzən isə 210 dəqiqə davam edən bütün dueli düzgün idarə etmək lazımdır.
Nəzarət qola çevrilmədi
İkinci ortaq problem cərimə meydançasında yetərli effektivliyin olmaması idi.
“Zirə” cavab görüşü üçün ideal ssenari əldə etmişdi. Eren Aydın artıq 5-ci dəqiqədə hesabı açdı və iki oyunun ümumi nəticəsində tarazlıq yarandı. Komandanın daha bir qol vurması üçün qarşıda təxminən bir saat yarım vaxt var idi.
Lakin bu üstünlük inkişaf etdirilmədi. 71-ci dəqiqədə “Payde” hesabı bərabərləşdirdi və bundan sonra “Zirə”yə artıq iki qol lazım idi. Rəşad Sadıqov oyundan sonra komandasının çoxsaylı qol imkanları yaratdığını, lakin bunlardan yararlana bilmədiyini bildirdi.
Oyun baxımından “Zirə” həqiqətən də rəqibindən daha yaxşı təsir bağışlamış ola bilər. Lakin avrokubokların seçmə mərhələsində “keçməyə layiq idi” anlayışının demək olar ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. “Payde” iki oyunda iki vacib qol vurmaq üçün Azərbaycan klubundan xeyli az imkan əldə etdi və bunlardan maksimum yararlandı.
“Neftçi” də Bolqarıstanda hesabı erkən açdı. Breno Almeyda 12-ci dəqiqədə fərqləndi. Bakı təmsilçisi rəqibin beş zərbəsinə qarşı 12 zərbə endirsə də, növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün lazım olan ikinci qolu vura bilmədi.
“Qarabağ”da isə problem daha aydın görünürdü: Ağdam klubu 210 dəqiqə ərzində CSKA-ya bir qol belə vura bilmədi. İki tam oyun və əlavə vaxt 0:0 hesabı ilə başa çatdı.
Beləliklə, ümumilikdə 300 dəqiqə davam edən üç cavab oyununda Azərbaycan klubları cəmi iki qol vura bildi. Geri düşdükləri hesabı dəyişməli və ya mütləq qələbə qazanmalı olan komandalar üçün bu, olduqca aşağı göstəricidir.
Rəqiblər oyun yox, dueli oynadılar
Üç qarşılaşma arasındakı üçüncü və bəlkə də ən vacib oxşarlıq məhz budur.
“Payde”, Minsk “Dinamo”su və CSKA cavab oyunlarında qalib gəlmədilər. Lakin hər üçü növbəti mərhələyə yüksəldi.
Bu isə o deməkdir ki, rəqiblər iki oyunluq duelin məntiqini daha yaxşı anlayırdılar.
“Payde” Azərbaycana minimal üstünlüklə gəlmişdi. “Zirə”nin erkən qolundan sonra estonlar ruhdan düşmədi, öz imkanlarını gözlədi, hesabı bərabərləşdirdi və meydan sahiblərini yenidən risk etməyə məcbur etdi.
Minsk “Dinamo”su Bakıda keçirilən ilk oyunda 4:2 hesablı qələbədən sonra cavab görüşündə bir top fərqi ilə məğlub olmağa belə razı ola bilərdi. Belarus klubu parlaq oyun göstərməyə və ya təşəbbüsü tam ələ almağa məcbur deyildi. Onların vəzifəsi ümumi üstünlüyü qorumaq idi və bunu bacardılar.
CSKA isə “Qarabağ”la dueli maksimum qapalı və azsaylı epizodların olduğu qarşılaşmaya çevirdi. Bolqarıstan klubu 210 dəqiqə ərzində qol buraxmadı, oyunu penaltilər seriyasına qədər apardı və orada qalib gəldi.
Başqa sözlə, Azərbaycan klubları ayrı-ayrı oyunları qazanmağa çalışırdı, rəqibləri isə iki görüşün ümumi nəticəsini daha yaxşı idarə edirdi.
Məhz bu bacarıq təcrübəli avrokubok komandası ilə sadəcə yaxşı komplektləşdirilmiş heyət arasındakı fərqi müəyyənləşdirən əsas amillərdən biridir.
İkinci oyun planı çatışmadı
Azərbaycanın hər üç təmsilçisi ilkin ssenari işləmədikdə problemlə üzləşdi.
“Zirə”nin planı demək olar ki, dərhal işə yaradı: erkən qol, təzyiq və emosional yüksəliş. Lakin ikinci qol gəlmədi. “Payde” cavab qolunu vurduqdan sonra oyunun tempini və riski kəskin artırmaq lazım idi. Komanda isə yeni və effektiv həll yolu tapa bilmədi.
“Neftçi” ilk oyunda 2:0 hesabına qədər əla təsir bağışlayırdı. Lakin ilk qoldan sonra təşkilatlanmanı, inamı və meydandakı nəzarəti itirdi. Komanda oyunun uğursuz bölümünü geridə qoyaraq sakitləşməyi və vəziyyətə nəzarəti bərpa etməyi bacarmadı.
“Qarabağ” isə CSKA-nın təşkilatlanmış və fiziki cəhətdən güclü müdafiəsi ilə üzləşdi. Adi kombinasiyalar nəticə vermirdi. Buna baxmayaraq, hücumun xarakterini nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişmək – cərimə meydançasında daha çox hərəkətlilik, hava mübarizələrində daha çox aqressivlik və ya müdafiə ilə yarımmüdafiə arasındakı boşluqlarda daha çox gözlənilməzlik yaratmaq – mümkün olmadı.
Bu, məşqçilərin ümumiyyətlə alternativ planının olmadığı anlamına gəlmir. Problem ondadır ki, edilən dəyişikliklər sürətli və nəzərəçarpacaq effekt vermədi.
Avrokuboklarda çox vaxt əsas plan yox, oyun ərzində tamamilə fərqli modelə keçmək bacarığı həlledici olur: mövqeli hücumlardan daha şaquli oyuna, topa nəzarətdən intensiv pressinqə, qısa ötürmələrdən isə cərimə meydançasından daha aktiv istifadəyə keçmək.
İyulda hazır olmamaq amildir, amma bəhanə deyil
Azərbaycan klubları ənənəvi olaraq avrokuboklarda ölkə çempionatı başlamazdan əvvəl mübarizəyə başlayırlar. Bu dövrdə komandalar hələ optimal forma yığır, yeni futbolçuları heyətə uyğunlaşdırır və oyun əlaqələrini bərpa edirlər.
Bu amil xüsusilə “Neftçi”yə təsir etdi. “Dinamo” ilə görüşlər Bakı klubunun mövsümdəki ilk rəsmi oyunları idi. Belarus təmsilçisi isə əksinə, artıq yarış ritmində idi və “Neftçi” ilə qarşılaşmazdan əvvəl ilk təsnifat mərhələsini keçmişdi.
“Zirə” və “Qarabağ”ın hər ikisi ilk mərhələdə iki oyun keçirmişdi. Lakin onların müvafiq olaraq Gürcüstanın “Torpedo” və İslandiyanın “Vestri” klubları üzərində ümumi 6:0 hesablı qələbələri tammiqyaslı sınaq olmadı. İkinci mərhələ isə tamamilə fərqli səviyyədə qərarvermə və müqavimət tələb edirdi.
Sofiyadakı oyundan sonra Qurban Qurbanov özü də futbolçuların 120 dəqiqəlik matça tam hazır olmadığını açıq şəkildə etiraf etdi.
Lakin bütün bunları yalnız təqvimlə izah etmək olmaz. “Sabah” da eyni mövsümi şərtlər altında mübarizə aparırdı. Buna baxmayaraq, Azərbaycan klubu Finlandiyanın KuPS komandasını iki dəfə – 1:0 və 2:0 hesabı ilə məğlub edərək Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəldi.
Deməli, oyun ritminin çatışmazlığı əhəmiyyətli amildir, lakin universal bəhanə deyil. Daha yaxşı hazırlanmış struktur intizam, intensivlik və hesabı düzgün idarə etməklə iyul ayındakı fiziki hazırlıq çatışmazlığını kompensasiya edə bilər.
Üç mübarizənin üç fərqli diaqnozu
Ən ağır uğursuzluq “Neftçi”nin mübarizəni dayandırmasıdır.
Komanda evdə 2:0 hesablı üstünlüyə malik idi və qalan müddətdə rəqibinə dörd qol vurmağa imkan verdi. Cavab oyunundakı qələbə ümumi mənzərəni müəyyən qədər yumşaltsa da, əsas məqamı dəyişmir: Bakı klubu təsadüf, hakimlik və ya penaltilər seriyasına görə deyil, ilk oyunda nəzarəti tamamilə itirdiyi üçün mübarizəni dayandırdı.
“Zirə”nin mübarizəni dayandırması isə əldən verilmiş imkan baxımından daha ağrılı görünür. “Payde”ni heyət və fərdi ustalıq baxımından Azərbaycan klubundan açıq-aşkar üstün rəqib hesab etmək olmazdı. Lakin estonlar daha praktik oynadılar və azsaylı qol imkanlarından daha yaxşı yararlandılar.
“Qarabağ”ın vəziyyəti isə nisbətən fərqlidir. Ağdam təmsilçisi əsas və əlavə vaxtda CSKA-ya uduzmadı, 210 dəqiqə ərzində qol buraxmadı və yalnız penaltilər seriyasında bir zərbəni dəqiq yerinə yetirə bilmədiyi üçün mübarizəni dayandırdı. Bununla belə, iki oyunda qol vura bilməmək yenilənmiş hücum xəttinin hələ əvvəlki effektivliyə çatmadığını göstərir.
Bundan başqa, Qurban Qurbanovun fiziki hazırlıqla bağlı sözləri Kiyev “Dinamo”su ilə oyunlar öncəsi müəyyən narahatlıq yaratmalıdır. Ukrayna komandası da PAOK-a iki oyunun nəticəsinə görə 2:5 hesabı ilə uduzaraq Konfrans Liqasına düşüb. Lakin bu, onu rahat rəqibə çevirmir.
Əsas nəticə
Azərbaycanın üç klubunun uğursuzluğunun ümumi səbəbləri dörd əsas amildə birləşir:
zəif realizasiya, ümumi hesabı idarə edə bilməmək, effektiv alternativ planın olmaması və iyul ayındakı Avropa tempinə kifayət qədər hazır olmamaq.
Bununla belə, hər üç duel keçilməsi mümkün olan qarşılaşmalar idi.
“Payde” bütün komponentlər üzrə “Zirə”dən üstün deyildi. Minsk “Dinamo”su cavab oyununda məğlubedilməz təsir bağışlamadı. CSKA isə 210 dəqiqə ərzində “Qarabağ”a qol vura bilmədi.
Lakin təsnifat mərhələsində növbəti mərhələyə topa daha çox sahib olan, daha çox hücum edən və ya daha baxımlı görünən komanda yüksəlmir. Həlledici məqamlardan daha yaxşı istifadə edən və konkret hesabın tələb etdiyi nəticəni daha düzgün anlayan komanda mərhələni keçir.
Azərbaycan klublarının rəqibləri bunu daha yaxşı bacardılar.
Məhz buna görə də onlar cavab oyunlarını qazanmadılar, amma duelləri qazandılar.