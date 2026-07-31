“Qarabağ” tarixində ilk dəfə Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanın “Qarabağ” futbol klubu tarixində ilk dəfə Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsini keçə bilməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi iki oyunun nəticəsinə görə Sofiya CSKA-sına məğlub olub. Bakıda keçirilən ilk görüşdə olduğu kimi, cavab matçında da qalib müəyyənləşməyib - 0:0. Penaltilər seriyasında isə Bolqarıstan klubu daha dəqiq olub - 5:4.
Beləliklə, II təsnifat mərhələsi ilk dəfə “Qarabağ” üçün Avropa Liqasındakı mübarizənin son dayanacağı olub. Ağdam təmsilçisi əvvəlki illərdə ya turnirin I təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırıb, ya da ən azı III mərhələyə yüksəlib. Bəzi mövsümlərdə isə komanda daha sonrakı mərhələdə Çempionlar Liqasından Avropa Liqasına keçib.
UEFA Kubokunun, yəni hazırkı Avropa Liqasının sələfi olan turnirin I təsnifat mərhələsində “Qarabağ” üç dəfə mübarizəni dayandırıb. Ağdam klubu 1997/98 mövsümündə Çexiyanın “Yablonets” komandasına iki oyunda - 0:5 və 0:3 hesabı ilə məğlub olub. 2004/05 mövsümündə Slovakiyanın Banska-Bistritsa şəhərinin “Dukla” klubuna 0:3 və 0:1 hesabları ilə uduzub. 2006/07 mövsümündə isə Moldovanın “Zimbru” klubu ilə ilk oyunda 1:1 hesablı heç-heçə edən “Qarabağ”, cavab matçında 1:2 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.
2006/07 mövsümündən sonra “Qarabağ” UEFA Kuboku/Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində heç vaxt III mərhələdən əvvəl mübarizəni dayandırmayıb. 2009/10 mövsümündə Ağdam təmsilçisi pley-off mərhələsinə qədər irəliləyib. Komanda 2010/11 mövsümündə də eyni nəticəni təkrarlayıb. 2011/12 mövsümündə III təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandıran “Qarabağ” 2013/14 mövsümündə yenidən pley-off mərhələsinə yüksəlib.
Sonrakı illərdə “Qarabağ” Avrokuboklardakı mübarizəyə əsasən Çempionlar Liqasından başlayıb. 2014/15, 2015/16 və 2016/17 mövsümlərində Ağdam təmsilçisi Avropanın əsas klub turnirinin III təsnifat mərhələsindən sonra Avropa Liqasına keçib və burada qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Komanda 2018/19, 2019/20 və 2020/21 mövsümlərində də eyni yolu keçib.
2022/23 mövsümündə “Qarabağ” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə qədər irəliləyib. Bu mərhələdə məğlubiyyətdən sonra Ağdam klubu birbaşa Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
2023/24 mövsümündə isə “Qarabağ” Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsindən Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinə keçib. Daha sonra komanda turnirin 1/8 final mərhələsinə qədər yüksəlib.
2024/25 mövsümündə Ağdam təmsilçisi yenidən Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin pley-offuna qədər irəliləyib və daha sonra Avropa Liqasının əsas mərhələsində çıxış edib.
Beləliklə, cari mövsüm “Qarabağ”ın tarixində Avropa Liqasının məhz II təsnifat mərhələsinin keçilməz olduğu ilk mövsüm kimi yadda qalıb.