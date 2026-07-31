Çempionlar Liqası: “Sabah” - “Orhus” oyununa hakim təyinatları məlum olub

“Sabah” futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Bakıda Danimarka təmsilçisi “Orhus”a qarşı keçirəcəyi ilk oyuna hakim təyinatları açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Sloveniyadan olan hakimlər briqadasına həvalə edilib.
Görüşün baş hakimi Rade Obrenoviç olacaq. Ona yan xətt hakimləri Aleksandar Kasapoviç və Qreqa Kordej kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Martin Matoşa yerinə yetirəcək.
VAR hakimi Matey Yuq, onun köməkçisi isə Alen Boroşak olacaq.
Rade Obrenoviç daha əvvəl Konfrans Liqasında “Aberdin” (Şotalndiya) - “Qarabağ”, həmçinin UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin altıncı turunda keçirilmiş "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland) matçlarını idarə edib.
Qeyd edək ki, “Sabah” və “Orhus” komandaları arasında ilk oyun avqustun 5-də Randers şəhərində keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Cavab matçı isə avqustun 11-də Masazırdakı "Bank Respublika Arena"da olacaq və saat 20:00-da start götürəcək.