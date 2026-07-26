26 İyul 2026
AZ

“Şəfa”nın baş məşqçisi: “Çempionatın startına kimi daha yaxşı hazır olacağıq”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 16:45
95
“Şəfa”nın baş məşqçisi: “Çempionatın startına kimi daha yaxşı hazır olacağıq”

“Şəfa” futbol komandasının baş məşqçisi Zaur Həşimov “Qəbələ” ilə keçirilən yoxlama görüşünü şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1:1 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmadan sonra mütəxəssis klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

“Qəbələ” ilə matç ikinci yoxlama oyunumuz idi. Ümumilikdə oyun yaxşı alındı. Futbolçular verilən tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışırdılar.

Meydanda olan bir neçə futbolçumuz bizimlə birlikdə cəmi dörd-beş məşqdə iştirak edib. Heyətimizi komplektləşdirməyə çalışırıq. Yeni qurulan komandayıq və futbolçuların meydanda bir-birini daha yaxşı tanıması üçün zaman lazımdır. Başa düşürük ki, vaxtımız çox azdır. Lakin çempionatın startına kimi komanda daha yaxşı hazır olacaq”.

Qeyd edək ki, “Şəfa” ilk yoxlama oyununda “İmişli” ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib. Komanda növbəti sınaq matçını 31 iyulda “Araz-Naxçıvan”a qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Urfan Abbasov: “Daha döyüşkən və güclü komanda yaratmağa çalışırıq”
15:22
Azərbaycan çempionatı

Urfan Abbasov: “Daha döyüşkən və güclü komanda yaratmağa çalışırıq”

Müdafiəçi yeni mövsümdə “Kəpəz”in iddialı olacağına inandığını vurğulayıb
“Xankəndi” Premyer Liqa təcrübəsi olan futbolçunu transfer edib
14:28
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” Premyer Liqa təcrübəsi olan futbolçunu transfer edib

İbrahim Qədirzadə ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb
“Şamaxı” Qətər klubu ilə sınaq oyununa çıxacaq
13:27
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” Qətər klubu ilə sınaq oyununa çıxacaq

İlk yoxlama matçında “Kəpəz”lə qolsuz heç-heçə qeydə alınıb
“Qəbələ” ilk yoxlama oyununu “Kəpəz”ə qarşı keçirəcək
12:28
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” ilk yoxlama oyununu “Kəpəz”ə qarşı keçirəcək

Qəbələ təmsilçisi hazırlıq çərçivəsində ilk sınağına çıxacaq
“Zirə”nin rəqibi: “Azərbaycandakı istidən qorxmuram”
12:15
Futbol

“Zirə”nin rəqibi: “Azərbaycandakı istidən qorxmuram”

“Paide”nin hücumçusu “Zirə” ilə cavab oyunu öncəsi komandasına inandığını bildirib
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb