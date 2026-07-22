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Babək Quliyev UEFA Konfrans Liqasının növbəti matçına təyinat alıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
22 İyul 2026 18:19
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Babək Quliyev UEFA Konfrans Liqasının növbəti matçına təyinat alıb

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

İdman.Biz bu barədə AFFA-ya istinadən bildirir.

O, UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 30-da keçiriləcək “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Hapoel” (Təl-Əviv, İsrail) görüşünün hakim-inspektoru olacaq.

Qarşılaşma Razqrad şəhərində yerləşən “Ludoqorets Arena”da baş tutacaq.

Xatırladaq ki, Babək Quliyev bundan əvvəl UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin “Hamrun” (Malta) - “Runavik” (Farer adaları) görüşünün hakim-inspektoru olmuşdu.

İdman.Biz
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