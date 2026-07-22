Azərbaycan klubları avrokuboklarda yeni tarixi rekorda imza atıblar

Azərbaycan futbol tarixində yeni rekord qeydə alınıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Sabah”, “Qarabağ” və “Zirə” komandaları Avropa yarışlarında ardıcıl yeddi oyuna qədər yerli komandalarının qələbə seriyasını artırıblar.
Tarixi nailiyyət rəsmi olaraq Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Finlandiyanın “KuPS” klubu üzərində qələbəsindən sonra qeydə alınıb.
Bu o deməkdir ki, Azərbaycan komandaları bu mövsüm Avropa yarışlarında ilk yeddi oyununun hamısında qalib gəliblər. Bu müddət ərzində onlar cəmi 17 qol vurublar və yalnız birini buraxıblar.
Beləliklə, yerli klublar əvvəlki rekordu keçiblər. Əvvəlki ən yaxşı seriya 2017/18 mövsümündə ardıcıl altı qələbə olub. O vaxtlar bu nəticə iki təsnifat mərhələsini əhatə edən altı oyundan sonra da əldə edilib.
Azərbaycan təmsilçilərinin uğurlu çıxışı UEFA-nın ölkə əmsalları cədvəlinə də müsbət təsir göstərir.