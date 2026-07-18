Yuri Vernidub: “Bizi asan qarşılaşmalar gözləmir”

“Təlim-məşq toplanışımız yaxşı keçdi. Güclü rəqiblərlə yoxlama oyununda üz-üzə gəldik. Bütün oyunçulara eyni səviyyədə yükləmələr vermişik. Hər birinə eyni sayda oyun praktikası verməyə çalışdıq. Hazırlıq prosesindən razı qaldım”.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə "ağ-qaralar"ın baş məşqçisi Yuri Vernidub jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
“Əsas toplanışı zədəsiz başa vurmaq idi. Hər şey istədiyimiz kimi davam edir. Komandada yeni oyunçular var, amma axtarışlarımız davam edir. Hansı mövqelərə ehtiyacımızın olduğunu bilirik. Bu yöndə işlər gedir, səhv etmək istəmirik. Komanda daha da güclənəcək.
Söz vermək başqa, ona əməl etmək tamam başqa şeydir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Konfrans Liqasında əsas mərhələyə yüksəlməyə çalışırıq. Bu, asan olmayacaq. Püşkdən də çox şey asılıdır. Birinci rəqibi keçməli, sonra digərləri haqqında fikirləşməliyik.
Bizi asan qarşılaşmalar gözləmir. Matçlarda əlimizdən gələni edəcəyik”, - Vernidub bildirib.
“Neftçi” UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində Belarusun “Dinamo” (Minsk) klubu ilə üz-üzə gələcək.