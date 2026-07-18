UEFA Konfrans Liqası: “Neftçi” - “Dinamo” oyununun biletləri satışa çıxarılıb

UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək “Neftçi” - “Dinamo” (Minsk) qarşılaşmasının biletlərinin satışına başlanılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Neftçi” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, biletlərin qiyməti seçilən sektordan asılı olaraq 5, 8, 12, 35 və 50 manat təşkil edir.
Azarkeşlər biletləri “Neftçi”nin mobil tətbiqi və ya bilet.neftchi.az platforması vasitəsilə onlayn əldə edə bilərlər. Stadion kassalarında satış isə oyun günü - iyulun 22-də saat 12:00-dan etibarən həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, “Neftçi” - “Dinamo” (Minsk) arasında ilk qarşılaşma iyulun 22-də “Palms Sports Arena”da keçiriləcək. Görüş saat 20:00-da başlayacaq. Komandalar arasındakı cavab oyunu isə iyulun 30-da baş tutacaq.