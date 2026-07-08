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“İstərdim ki, Duran kimi oyunçu komandada daim olsun” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 İyul 2026 19:56
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“İstərdim ki, Duran kimi oyunçu komandada daim olsun” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı

“Kamilo Duran gedir, bəli. Hələ rəsmiləşməyib, amma gedir. Bizim yaxşı oyunçularımızdan idi. Çempionlar Liqasında, Avropa oyunlarında özünü ən yaxşı cəhətdən göstərmişdi. Belə oyunlar üçün onun həm bacarığı, həm də istəyi var idi”.

Bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov komandanın oyunçusu Kamilo Duranın Şotlandiyanın “Seltik” klubuna keçməsi barədə İdman.Biz-in sualına cavab verərkən deyib.

Mütəxəssis Duranın gedişinin komandaya təsirindən, həmçinin sabah İslandiyanın “Vestri” klubu ilə matçda yeni transferlərin iştirakından da danışıb.

“Duran kimi bir oyunçunun getməsi bizə hansısa çatışmazlıqlar yarada bilər. Bəli, biz oyunçunu itirə bilərik, amma gələcək üçün qazandığımız amillər var. Təcrübəli klub olaraq transfer bazarında iştirak etməyimiz çox önəmlidir. Əgər baxsaq, Azərbaycana gələn oyunçulardan biz “Qarabağ” olaraq neçəsini ölkə xaricinə göndərmişik. Yaxşı klublara transfer olunublar. Bu klubumuz üçün əlavə bir avantajdır. Avropada bizə diqqət artır və bizim oyunçulara baxanlar artır.

Hər bir halda istərdim ki, Duran kimi oyunçu daim komandamlzda olsun. Çünki bir neçə mövqedə oynamaq qabiliyyəti var idi, həm də ustalıq qabiliyyətləri çox yaxşı idi.

Sabah meydanda yeni transferlərimiz də olacaq. Sayını deyı bilmərəm, amma olacaq”, - Qurbanov bildirib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” - “Vestri” matçı iyulun 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

İslam Atakişiyev

Leyla Eminova
İdman.Biz
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