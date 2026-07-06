​“Sumqayıt” FK-nın yay hazırlıq planı məlum olub

“Sumqayıt” FK bu gündən etibarən 2026/27 mövsümünün hazırlıqlarına start verib.
İdman.Biz bu barədə kluba istinadən xəbər verir.
İyulun 24-dək məşqlərini “SOCAR Polymer Arena”da keçirəcək komandamız ayın 25-də Qəbələyə yola düşərək hazırlıqların ikinci mərhələsini burada davam etdirəcək.
Avqustun 8-dək baş tutacaq təlim-məşq toplanışı müddətində 4 yoxlama görüşü nəzərdə tutulub. Komandamız iyulun 26-da “Kəpəz”, 30-da “Şamaxı”, avqustun 3-də “İmişli”, 7-də isə Qətərin “Əl-Xaraitiyat” kollektivləri ilə qarşılaşacaq.