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Rüfət Abdullazadə karyerasını İsrail klubunda davam etdirəcək

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 İyul 2026 01:17
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Rüfət Abdullazadə karyerasını İsrail klubunda davam etdirəcək

Azərbaycan millisinin vingeri Rüfət Abdullazadə İsrailin “Hapoel Kiryat Şmona” klubuna keçib.

Bu barədə İdman.Biz İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən bilidirir.

“Azərbaycanlı futbolçu Rüfət Abdullazadəni Hapoel İroni Kiryat Şmona F.C.-yə transfer olunmazdan əvvəl İsrail vizasını verdikdən sonra onu Bakıdakı İsrail səfirliyində qarşılamaqdan məmnun olduq.

Səfir Ronen Krausz şəxsən ona İsrail futbolunda bu həyəcanverici yeni fəslin başlanğıcında böyük uğurlar arzuladı.
İsrail və Azərbaycan arasındakı xüsusi bağın idmanda da əks olunduğunu, meydanda və meydandan kənarda insanlar arasında körpülər qurduğunu görməkdən məmnunuq.

Uğurlar, Rüfət!”, - səfirliyin social şəbəkədəki səhifəsindəki paylaşımında qeyd olunur.

Qeyd edək ki, Abdullazadənin hüquqları Xorvatiyanın “Varajdin” klubuna məxsusdur. Yerli mətbuatdakı məlumatlara görə, o, İsrail klubuna icarə əsasında verilib. İcarənin müddəti 1 ildir.

İdman.Biz
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