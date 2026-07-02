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“Pafos”dan Murad Məmmədov barəsində “ambisiyalı” paylaşım - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 21:17
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“Pafos”dan Murad Məmmədov barəsində “ambisiyalı” paylaşım

Kiprin “Pafos” öz rəsmi sosial şəbəkə səhifəsində azərbaycanlı fubolçu Murad Məmmədovla bağlı paylaşım edib.

İdman.Biz bildirir ki, klub Məmmədovun portuqaliyalı David Luislə birgə şəklini paylaşıb.

Paylaşıma isə “Təcrübə ambisiya ilə qarşılaşanda” adı qoyulub. Burada 39 yaşlı portuqaliyalının təcrübəsinə və 20 yaşlı Məmmədovun ambisiyasına işarə vurulub.

“Pafos” ötən ay 20 yaşlı futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin yetirməsi olan Məmmədov Azərbaycan U-21 millisinin üzvüdür.

İdman.Biz
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