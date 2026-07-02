“İmişli” yeni baş məşqçi ilə müqavilə imzalayıb

“İmişli” futbol klubu Fərid Namazovu baş məşqçi postuna gətirib.
İdman.Biz bu barədə kluba istinadən bildirir.
“İmişli” Fərid Namazovla 1 illik müqavilə imzalayıb.
UEFA Pro kateqoriyalı mütəxəssis karyerası ərzində “Qarabağ”, “Səbail”, Azərbaycanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaları və U-21 yığmasında uğurla çalışıb.
Fərid Namazov “İmişli” ailəsinə yad sima deyil. Onun rəhbərliyi altında komanda 2024/2025 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasına vəsiqə qazanaıb.
Daha öncə klub portuqaliyalı Jorj Kaşkilya ilə yollarını ayırmışdı.