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“İmişli” yeni baş məşqçi ilə müqavilə imzalayıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 20:32
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“İmişli” yeni baş məşqçi ilə müqavilə imzalayıb

“İmişli” futbol klubu Fərid Namazovu baş məşqçi postuna gətirib.

İdman.Biz bu barədə kluba istinadən bildirir.

“İmişli” Fərid Namazovla 1 illik müqavilə imzalayıb.

UEFA Pro kateqoriyalı mütəxəssis karyerası ərzində “Qarabağ”, “Səbail”, Azərbaycanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaları və U-21 yığmasında uğurla çalışıb.

Fərid Namazov “İmişli” ailəsinə yad sima deyil. Onun rəhbərliyi altında komanda 2024/2025 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasına vəsiqə qazanaıb.

Daha öncə klub portuqaliyalı Jorj Kaşkilya ilə yollarını ayırmışdı.

İdman.Biz
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