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“Neftçi” FK yeni mövsümə hazırlığın ilk mərhələsini başa vurub - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 14:34
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“Neftçi” FK yeni mövsümə hazırlığın ilk mərhələsini başa vurub

“Neftçi” futbol klubu yeni mövsümə hazırlığın ilk mərhələsini başa vurub.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisi məlumat yayıb.

Sonuncu gündə baş məşqçi Yuri Vernidub komandanın üzvlərini “Palms Sports” Futbol Mərkəzində keçirilən ikitərəfli oyunda sınayıb.

Hərəsi 30 dəqiqədən ibarət olan iki hissəli oyunda baş məşqçinin ixtiyarında olan bütün futbolçular, o cümlədən əvəzedici komandadan cəlb edilmiş oyunçular forma geyib.

Təlim-məşq toplanışının ikinci mərhələsi iyunun 29-dan iyulun 14-dək Sloveniyanın Moravske Toplitse şəhərində təşkil olunacaq. “Hotel Livada Prestige”də məskunlaşacaq “ağ-qaralar” orada 4 yoxlama görüşü keçirəcək.

İdman.Biz
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