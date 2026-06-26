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“Neftçi” slovakiyalı hücumçunu transfer edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 23:15
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“Neftçi” slovakiyalı hücumçunu transfer edib

“Neftçi” futbol klubu hücumçu transferini reallaşdırıb.

İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Məlumata əsasən, slovakiyalı Lyubomir Tupta komandanın yeni üzvü olub. 28 yaşlı futbolçu ilə 2+1 illik müqavilə bağlanıb. O, 29 nömrəli formanı geyinəcək.

Hər iki cinahda vinger kimi də oynaya bilən Lyubomir sonuncu klubu AEL-də 2025/26 mövsümündə Yunanıstan çempionatında 35 matçda 8 qol, 3 assist müəllifi olub. İtaliya, Polşa, İsveçrə və Çexiya liqalarında da çıxış etmiş Tupta 2023-cü ildə debüt etdiyi Slovakiya milli komandasının heyətində 21 oyun keçirib.

İdman.Biz
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