“Vestri” – “Qarabağ” oyununun hakimləri müəyyənləşdi

UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində keçiriləcək “Vestri” – “Qarabağ” oyununun hakimləri müəyyənləşib.
İslandiyada baş tutacaq matçı Çexiyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Görüşün baş hakimi Marek Radina olacaq. Ona Kamil Hojek və Petr Katalik kömək edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Daniel Vokoun yerinə yetirəcək. Tomaş Koçurek VAR, Ondrey Berka AVAR olacaq.
Qeyd edək ki, iyulun 16-da Reykyavikin “Trottarvollur” stadionunda keçiriləcək qarşılaşma yerli vaxtla saat 20:00 (Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da) başlayacaq.