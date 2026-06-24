24 İyun 2026
AZ

“Neftçi” futbol klubunun Pedro Markes transferini bitirdiyi bildirilir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
24 İyun 2026 10:59
101
“Neftçi” futbol klubunun Pedro Markes transferini bitirdiyi bildirilir

Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kiprin “Afentiko” nəşri portuqaliyalı futbolçu Pedro Markesin “ağ-qaralar”a keçidinin tamamlandığını yazıb.

Əvvəllər 28 yaşlı forvardla “Neftçi” arasında danışıqların maliyyə şərtlərinə görə nəticəsiz qaldığı bildirilirdi. Lakin sonradan tərəflər arasında vəziyyət dəyişib və Bakı klubunun keçidi yekunlaşdırdığı qeyd olunur.

Qeyd edək ki, Pedro Markes son olaraq Kiprin “Apollon” klubunda çıxış edib. Portuqaliyalı hücumçu Limassol təmsilçisində 85 oyuna 35 qol vurub. Futbolçunun Kipr klubu ilə müqaviləsi başa çatdığı üçün o, azad agent statusundadır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PFL klublara 2,6 milyon manat məbləğində ödəmələr edib
11:11
Azərbaycan futbolu

PFL klublara 2,6 milyon manat məbləğində ödəmələr edib - FOTO

Klubların gələcək inkişafına yönələn layihənin ilk nəticələri açıqlanıb
“Tobol”un müdafiəçisi “Sabah” futbol komandasının qapıçısını təriflədi
10:35
Azərbaycan futbolu

“Tobol”un müdafiəçisi “Sabah” futbol komandasının qapıçısını təriflədi

“Sumqayıt”ın sabiq müdafiəçisi Stas Pokatilovu Azərbaycanda ən güclülərdən sayır
“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib
10:27
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib

Vüqar Həsənov ilə 1+1 illik sözləşmə imzalanıb
“Turan Tovuz”un futbolçusu DÇ-2026-dan bölgə klubunun azarkeşlərini salamladı - VİDEO
10:12
DÇ-2026

“Turan Tovuz”un futbolçusu DÇ-2026-dan bölgə klubunun azarkeşlərini salamladı - VİDEO

Panama millisi pley-offa yüksəlmək şansını itirib
"Karvan-Yevlax" köhnə meydançanın bərpasını ilin sonunadək başa çatdıracaq
23 İyun 22:43
Azərbaycan futbolu

"Karvan-Yevlax" köhnə meydançanın bərpasını ilin sonunadək başa çatdıracaq

“Karvan-Yevlax” 2000-ci illərin əvvələrində həmin meydançada rəsmi oyunlar keçirib
“Zirə” portuqaliyalı futbolçu Da Silva Tavareşı transfer edib
23 İyun 17:33
Azərbaycan futbolu

“Zirə” portuqaliyalı futbolçu Da Silva Tavareşı transfer edib

“Zirə” portuqaliyalı futbolçu Da Silva Tavareşı transfer edib

Ən çox oxunanlar

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB
21 İyun 15:21
Cüdo

Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə”ni bir qızıl və üç bürünclə başa vurub