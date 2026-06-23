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Konfrans Liqasında “Zirə” və “Torpedo”nun oyunlarının başlama saatları açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 01:48
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Konfrans Liqasında “Zirə” və “Torpedo”nun oyunlarının başlama saatları açıqlanıb

UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunlarının cədvəli açıqlanıb. “Zirə” klubu bu mərhələdə Gürcüstanın “Torpedo Kutaisi”si ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz-in məlumatına görə, iki oyundan ibarət ilk oyun 8 iyulda Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına stadionda keçiriləcək. Oyun saat 20:00-da başlayacaq.

Cavab oyunu 16 iyulda Kutaisidəki “Ramaz Şengeliya” stadionunda keçiriləcək. Oyun da Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

İki oyunun nəticələri UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinə yüksələcək komandanı müəyyən edəcək.

İdman.Biz
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