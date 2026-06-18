18 İyun 2026
AZ

“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 17:26
114
“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub

“Neftçi”nin qadın futbolçulardan ibarət komandasının UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün keçirilən püşkatmanın nəticəsinə əsasən, Bakı təmsilçisi bu mərhələnin birinci qrupunun yarımfinalında Monteneqronun “Buduçnost” klubu ilə qarşılaşacaq.

Cütün qalibi finalda PAOK (Yunanıstan) - “Hapoel” (Yerusalim, İsrail) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Qalib komanda ikinci təsnifat mərhələsinə yüksələcək.

Birinci mərhələnin yarımfinal oyunları iyulun 22-də, final görüşü isə 25-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq
17:21
Azərbaycan futbolu

Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq

Komanda hazırlıq çərçivəsində iki yoxlama oyunu keçirəcək
“Şamaxı”nın qapıçı: “Yeni baş məşqçi ilə hər şey sıfırdan başlayır” - MÜSAHİBƏ
17:04
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın qapıçı: “Yeni baş məşqçi ilə hər şey sıfırdan başlayır” - MÜSAHİBƏ

Abdulla Seydəhmədov növbəti mövsümün daha gərgin və maraqlı keçəcəyini gözləyir
Rahid Əmirquliyev paytaxt klubunda rəhbər vəzifə tutacaq
16:52
Azərbaycan futbolu

Rahid Əmirquliyev paytaxt klubunda rəhbər vəzifə tutacaq

Təcrübəli yarımmüdafiəçinin Birinci Liqa təmsilçisi "Səbail"də vəzifə alacağı gözlənilir
“Qarabağ” və “Zirə” yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gələcək
16:31
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” və “Zirə” yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gələcək

Yoxlama görüşü yalnız media nümayəndələri üçün açıq olacaq
Cahangir Fərəcullayev UEFA Marketinq Məsləhət Komitəsinin üzvü təyin edilib
16:03
Azərbaycan futbolu

Cahangir Fərəcullayev UEFA Marketinq Məsləhət Komitəsinin üzvü təyin edilib

UEFA İcraiyyə Komitəsi komitə və ekspert panellərinin yeni tərkibini təsdiqləyib
“İmişli”nin növbəti mövsüm Qubada oynamayacağı dəqiqləşdi
15:27
Azərbaycan futbolu

“İmişli”nin növbəti mövsüm Qubada oynamayacağı dəqiqləşdi

Yekun qərarın yaxın günlərdə veriləcəyi açıqlanıb

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək