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Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 17:21
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Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq

“Zirə” futbol komandası hazırlıqlarını iyunun 25-dək paytaxt Bakıda davam etdirəcək.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hazırılığın növbəti mərhələsi 25 iyun - 2 iyul tarixlərində Türkiyənin Bolu şəhərində davam edəcək.

Komanda hazırlıq çərçivəsində iki yoxlama oyunu keçirəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşmalar 27 iyun və 1 iyul tarixlərində baş tutacaq. Rəqiblərin kimliyi və oyun saatları haqqında məlumat veriləcək.

Daha əvvəl verilən məlumatda “Zirə”nin 20 iyun saat 18:00-da “Azərsun Arena”da “Qarabağ”la yoldaşlıq görüşü keçirəcəyi bildirilib.

İdman.Biz
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