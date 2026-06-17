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Rəşad Sadıqov: “Avrokuboklarda iştirak etmək bizim üçün gözlənilməz oldu”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 01:44
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Rəşad Sadıqov: “Avrokuboklarda iştirak etmək bizim üçün gözlənilməz oldu”

“Zirə” komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadıqov UEFA Konfrans Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin püşkü ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” ilk mərhələdə “Torpedo” (Gürcüstan) ilə üz-üzə gələcək.

“Əslində bütün çalışmalarımız Premyer Liqada növbəti mövsümə hazırlıq üzərində qurulmuşdu. Bir neçə gün öncə avrokuboklarda iştirak etməli olduğumuzu bildik və bizim üçün gözlənilməz oldu. Bu mərhələdə isə rəqibimiz “Torpedo”dur. Rəqib çox təcrübəli komandadır. Mütəmadi avrokuboklarda iştirak edir. Heyətləri keyfiyyətli yerli və legioner futbolçulardan ibarətdir. Komandanı təcrübəli alman mütəxəssis çalışdırır.

Hazırda Gürcüstan çempionatı davam edir və bunu rəqib üçün üstünlük saymaq olar. Rəqibə hörmətlə yanaşırıq. Oyuna ciddi hazırlaşıb, inşallah sonda mərhələ keçən tərəf olmaq istəyirik”.

İdman.Biz
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