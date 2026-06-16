“Qarabağ” portuqaliyalı oyunçunu heyətinə qatıb - FOTO

“Qarabağ” klubu növbəti transferini gerçəkləşdirib.
İdman.Biz Ağdam klubuna istinadən xəbər verir ki, Portuqaliyanın “Portimonense” klubu ilə danışıqlar müsbət nəticələnib və Samuel Lobato “Qarabağ”a keçib.
24 yaşlı portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. O, bölgə təmsilçisində 28 nömrəli formanı geyinəcək.
2025-ci ildən “Portimonense”də çıxış edən orta sahə oyunçusu ilk dəfə legioner həyatı yaşayacaq. Lobato 2015-2021-ci illər aralığında Portuqaliyanın "Sportinq" klubunun akademiyasında yetişib. O, karyerası ərzində həmçinin “Famalikao” və “Tondela” klublarında da çıxış edib.