Valdas Dambrauskas: “Bu mərhələdə çıxış etmək hər komandaya nəsib olmur”

"Sabah" Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsi çərçivəsində "Orhus"la qarşılaşacaq
İdman.Biz xəbər verir ki, "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas matçdan öncə jurnalistlərə açıqlamasında fikirlərini bölüşüb.
"Burada olmaqdan böyük qürur duyuruq. Çünki bu mərhələdə çıxış etmək hər komandaya nəsib olmur. Sabahkı oyuna çox ciddi və yaxşı hazırlaşmışıq. Rəqibimizi yaxşı tanıyırıq. Bilirik ki, istər komanda oyunu, istərsə də fərdi keyfiyyətlər baxımdan çox güclü kollektivlə üz-üzə gələcəyik.
Bu mərhələ iki oyundan ibarətdir. Səfər oyununda rəqibin həm güclü, həm də zəif tərəflərini nəzərə alıb, öz üstünlüklərimizdən maksimum istifadə edərək qalib gəlməyə çalışacağıq. İnanıram ki, doğma meydanda azarkeşlərimizin qarşısında əlimizdən gələnin ən yaxşısını edərək yekun nəticədə növbəti mərhələyə adlayan tərəf biz olacağıq", - Dambrauskas deyib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionunun danimarkalılara qarşı ilk matçı avqustun 5-i səfərdə olacaq. Cavab matçı bir həftə sonra Bakıda olacaq.