“Sabahın Ulduzları” Bakı Kuboku: Birinci tura yekun vurulub

“Sabahın Ulduzları” Bakı Kubokunun U-14 yaş qrupunda daha 3 oyun keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, bununla da hər iki yaş qrupunda birinci tura yekun vurulub.
U-14 Liqa, I tur
4 avqust
“Sumqayıt” – “Sabah” - 0:1
Qol: Nihad Manafov, 43 (penaltidən)
“Neftçi” – EFA - 11:4
Qollar: Adil Şabanov, 14, 16, 20, 62; Bəxtiyar Bayramlı, 18, 49; Nihad Behbudov, 28; Hüseyn Nağızadə, 37; Xəlil Daniyal, 61, 74; İbrahim Niyazov, 77 - Hüseyn Dalivanov, 30; Bəybala Məmmədov, 34, 42; Həmzə Novruzlu, 55
“Xan” – “Zirə” - 5:1
Qollar: Yusif Niftəliyev, 18, 45, 54, 78; Ayxan Şirinzadə, 44 - Fərid Qasımov, 80+3
U-15 Liqa, II tur
5-6 avqust
“Marafon” – EFA
“Dinamo” – “Zirə”
“Neftçi” – “Qəbələ”
“Sumqayıt” – “Sabah”
“Ulduz” – “Şəfa”
“Zəngəzur” – “Qarabağ”