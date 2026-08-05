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“Sabahın Ulduzları” Bakı Kuboku: Birinci tura yekun vurulub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 00:45
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“Sabahın Ulduzları” Bakı Kuboku: Birinci tura yekun vurulub

“Sabahın Ulduzları” Bakı Kubokunun U-14 yaş qrupunda daha 3 oyun keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, bununla da hər iki yaş qrupunda birinci tura yekun vurulub.

U-14 Liqa, I tur
4 avqust

“Sumqayıt” – “Sabah” - 0:1
Qol: Nihad Manafov, 43 (penaltidən)

“Neftçi” – EFA - 11:4
Qollar: Adil Şabanov, 14, 16, 20, 62; Bəxtiyar Bayramlı, 18, 49; Nihad Behbudov, 28; Hüseyn Nağızadə, 37; Xəlil Daniyal, 61, 74; İbrahim Niyazov, 77 - Hüseyn Dalivanov, 30; Bəybala Məmmədov, 34, 42; Həmzə Novruzlu, 55

“Xan” – “Zirə” - 5:1
Qollar: Yusif Niftəliyev, 18, 45, 54, 78; Ayxan Şirinzadə, 44 - Fərid Qasımov, 80+3

U-15 Liqa, II tur
5-6 avqust
“Marafon” – EFA
“Dinamo” – “Zirə”
“Neftçi” – “Qəbələ”
“Sumqayıt” – “Sabah”
“Ulduz” – “Şəfa”
“Zəngəzur” – “Qarabağ”

İdman.Biz
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