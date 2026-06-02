2 İyun 2026
AZ

Sabiq futbolçu: “Uzun fasilədən sonra sevdiyim peşəyə qayıtdım”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 İyun 2026 11:04
75
Sabiq futbolçu: “Uzun fasilədən sonra sevdiyim peşəyə qayıtdım”

“Yaxşı, sadiq dostların sayəsində yenidən futbola qayıdıram”.

Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Kamal Quliyev deyib.

Veteran oyunçu uşaq futbol məktəbində işə başlaması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Yenidən futbola dönmək xoşdur. Uşaqların əhatəsində olmaq, yeni ab-havada təcrübə və biliklərimi bölüşmək, Azərbaycanlı istedadlı uşaqların üzə çıxmağı üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Rəhbər və ya işçi kimi yox, böyükləri olaraq həmin uşaqların potensialını düzgün dəyərləndirib və yaxşı istiqamət verməyə çalışacağam. “Polad 2024”ün prezidenti Elvin Xasiyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əsas məqsəd klubun adına uyğun, polad kimi möhkəm, əyilməz savaşçıya çevrilməkdir. Məşqçi yoldaşlarım Vüsal və İlham qardaşlarıma da təşəkkür edirəm”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında bildirib.

K.Quliyev ona göstərilən etimadı qısa zamanda doğrultmağa çalışacağını deyib:

“Öz təcrübəmi hər yaş qrupundakı uşaqlarla bölüşəcəyəm. Hər yolda onlara yardımçı olacağacam. Uzun sürən xəstəlikdən sonra yenidən öz sevdiyim peşəyə qovuşmaq xoşdur. İşimi sevə-sevə, böyük ruh yüksəkliyi ilə yerinə yetirəcəyəm”.

“Əsas dəstək bir qədər əvvəl adlarını qeyd etdiyim insanlardan gəldi. Mənim yenidən futbola qayıtmağım və uzun müddət ərzində nail ola bilmədiyim məqsədlərə çatmağım üçün həmin şəxslər böyük dəstək göstərdilər. Mən də bu yolda məni sevən, futboluma hörmət edən, futbol cameəsində çiyin-çiyinə mübarizə apardığım yaxın silahdaşlarıma güvənirəm. Daha sonra arxamızda olan federasiya rəsmilərindən, eləcə də qüdrətli və qalib Azərbaycan xalqının qeyrətli oğullarından dəstək gözləyirəm. Futbolun inkişafı naminə səmimi şəkildə çalışan, Azərbaycan futbolunun tərəqqisini istəyən hər bir vətəndaşın dəstəyi bizim üçün dəyərlidir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yaşar Seyidov: “Turan Tovuz”la bağlı qərar varsa, dəyişməyəcək”
11:32
Azərbaycan futbolu

Yaşar Seyidov: “Turan Tovuz”la bağlı qərar varsa, dəyişməyəcək”

Bakının “Dinamo” klubunun prezidenti məsələnin necə üzə çıxdığını açıqlayıb
“Zirə”dən ayrılan futbolçu ilə iki klub maraqlanır
1 İyun 23:46
Azərbaycan futbolu

“Zirə”dən ayrılan futbolçu ilə iki klub maraqlanır

Nuriyev 2024-cü ildən “Zirə”də çıxış edirdi
“Şamaxı” 14-cü futbolçu ilə yollarını ayırıb
1 İyun 21:47
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” 14-cü futbolçu ilə yollarını ayırıb

22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə ötən il müqavilə imzalanmışdı
Velko Simiç “Sabah”la yeni müqavilə imzalayıb
1 İyun 21:32
Azərbaycan futbolu

Velko Simiç “Sabah”la yeni müqavilə imzalayıb

Simiç son mövsümdə “Sabah”ın heyətində Azərbaycan çempionluğunu və ölkə kubokunu qazanıb
“Şəfa” “Qarabağ”ın sabiq futbolçusunu istəyir
1 İyun 18:08
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” “Qarabağ”ın sabiq futbolçusunu istəyir

Rauf Hüseynli “Qarabağ”, “Zirə”, “Şamaxı”, “Qəbələ” klublarında da oynayıb
“Sabah” Qusarda istedadlı uşaqları seçdi - FOTO
1 İyun 17:52
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Qusarda istedadlı uşaqları seçdi - FOTO

İki gün davam edən seleksiyada yüzlərlə uşaq özünü sınayıb

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq