9 May 2026
AZ

U-15 Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 22:36
106
U-15 Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb

AFFA U-15 Liqasında 2025/2026-cı illər mövsümünün qalibləri mükafatlandırılıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Neftçi” Futbol Mərkəzində təşkil edilən tədbirdən əvvəl sonuncu turun oyunları baş tutub. A Liqasının 10-cu turunun son qarşılaşmalarında “Ulduz” “Neftçi”ni 2:1, “Sabah” isə EFA-nı 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Beləliklə, “Neftçi” 24 xalla mövsümü çempion kimi, “Sabah” 22 xalla ikinci, “Ulduz” isə 20 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

Matçların ardından mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Çempionatda 3-cü yeri tutan “Ulduz” bürünc, 2-ci pillənin sahibi “Sabah” gümüş medallarla təltif olunub. Çempion “Neftçi”yə isə qızıl medallar və kubok təqdim edilib.

Həmçinin fərdi nominasiyalar üzrə qaliblər bəlli olub. Aktivinə 27 qol yazdıran “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Ramil İsmayıllı ən məhsuldar oyunçuya verilən mükafatın sahibi olub. İştirakçı komandalar arasında keçirilmiş sorğuya əsasən, mövsümün ən yaxşı oyunçusu isə “Neftçi”nin üzvü Kənan Əzimov seçilib.

Mükafatları AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev və Azərbaycan milli komandasının kapitanı Emin Mahmudov təqdim ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIFA “Qarabağ”a transfer qadağası tətbiq edib
21:38
Azərbaycan futbolu

FIFA “Qarabağ”a transfer qadağası tətbiq edib

FIFA “Neftçi”yə də eyni qadağanı tətbiq etmişdi
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq

“Zaqatala”nın baş məşqçisi: “Məğlubiyyətlər komandada artıq vərdişə çevrilə bilir”
18:16
Azərbaycan futbolu

“Zaqatala”nın baş məşqçisi: “Məğlubiyyətlər komandada artıq vərdişə çevrilə bilir”

Gənc mütəxəssis komandasının “Səbail”ə məğlub olduğu oyunu şərh edib
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu hoteldə çalışırmış
18:00
Futbol

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu hoteldə çalışırmış

Keçmiş futbolçu Olya Şioşviliyə Tbilisidə rast gəlinib
AFFA rəsmiləri UEFA proqramında iştirak ediblər
17:50
Azərbaycan futbolu

AFFA rəsmiləri UEFA proqramında iştirak ediblər

Varşavada maliyyə və HR sahəsində yeniliklər müzakirə olunub

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq