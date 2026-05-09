AFFA rəsmiləri UEFA proqramında iştirak ediblər

Polşanın paytaxtı Varşavada UEFA-nın 53 milli assosiasiyasından 110-dan çox İnsan Resursları və Maliyyə rəhbərləri UEFA Grow proqramının dördüncü buraxılışında iştirak edib.
Bildirilib ki, konfransda regional və yerli futbol assosiasiyaları ilə maliyyə münasibətlərinin idarə olunması, maliyyə məlumatlarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, HR sahəsində transformasiya dəyişiklikləri, yeni əməkhaqqı sistemi ilə bağlı ideyalar və digər məsələlər müzakirə olunub.
Tədbirdə AFFA-nı Maliyyə İdarəetməsi Departamentinin rəhbəri Emil Nəcəfov və İnsan Resursları Departamentinin rəhbəri Gülşən Muradova təmsil ediblər.