8 May 2026
AZ

Aqil Nəbiyevdən gözlənilməz qərar: İki məşqçi millidən getdi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 16:35
139
Aqil Nəbiyevdən gözlənilməz qərar: İki məşqçi millidən getdi

17 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandada dəyişikliklər baş verib.

İdman.Biz sportnet.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Aqil Nəbiyevlə müqavilə iyulun 1-dək uzadılsa da, köməkçi-məşqçi Emin İmaməliyev və qapıçılarla iş üzrə məşqçi Elşən Poladovla yollar ayrılıb.

Digər köməkçilər - məşqçi Emin Mustafayev və fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Cəmil Hacıyev isə komandada qalıb.

Müəmmalı dəyişikliyin səbəbi açıqlanmır. Bildirilib ki, bu, Nəbiyevin şəxsi istəyi ilə baş verib.

20 - 30 apreldə Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində keçirilmiş UEFA İnkişaf Turnirində bütün köməkçiləri ilə birlikdə iştirak edən baş məşqçi Bakıya qayıtdıqdan sonra məşqçilər heyətində dəyişikliyə əl atıb.

Müqavilə müddətinin cəmi 2 aylıq uzadılması isə iyunda təlim-məşq toplanışının nəzərdə tutulması ilə əlaqədardır.

Qeyd edək ki, Elşən Poladov və Emin İmaməliyev U-17 yığmasında 2025-ci ildən çalışırdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Zirə” oyununda birinci hissə başa çatıb - YENİLƏNİR
17:19
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Zirə” oyununda birinci hissə başa çatıb - YENİLƏNİR

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Marko Yankoviçə ağır cəza - “Qarabağ” 75 minə yaxın cərimələnib
17:16
Azərbaycan futbolu

Marko Yankoviçə ağır cəza - “Qarabağ” 75 minə yaxın cərimələnib

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Şamaxı”nın futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək
15:49
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək

O, cari mövsümün əvvəlində “Şamaxı”ya keçib

AFFA Özbəkistanla futbol sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir - FOTO
14:37
Azərbaycan futbolu

AFFA Özbəkistanla futbol sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir - FOTO

Rəqəmsallaşma, hakimlik və gənclər futbolu prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşib
“Zirə”nin baş məşqçisi: “Oyuna yaxşı hazırlaşmağa çalışırıq” - VİDEO
14:05
Futbol

“Zirə”nin baş məşqçisi: “Oyuna yaxşı hazırlaşmağa çalışırıq” - VİDEO

Rəşad Sadıqov Azərbaycan Kubokunun finalında bu rəqibə qarşı keçirəcəkləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
Azərbaycan çempionatlarında aprel ayının ən yaxşı qol müəllifləri - FOTO
13:17
Futbol

Azərbaycan çempionatlarında aprel ayının ən yaxşı qol müəllifləri - FOTO

“Ayın qolu” layihəsində qaliblər müəyyənləşib

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq