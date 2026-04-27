27 Aprel 2026
AZ

Kurban Berdıyev: "Heç kim bunu sadəcə belə əldə etməyəcək"

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 Aprel 2026 21:23
233
Kurban Berdıyev: "Heç kim bunu sadəcə belə əldə etməyəcək"

"Turаn Tovuz"un baş məşqçisi Kurban Berdıyev Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda "Zirə" ilə oyunda qeydə alınan heç-heçə barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis oyunun ümumilikdə pis keçmədiyini, lakin bəzi əsas heyət üzvlərinin olmamasının nəticəyə təsir etdiyini bildirib.

"Ümumilikdə pis oyun olmadı. Bəzi əsas heyət üzvlərinin olmaması ikinci hissədə özünü göstərdi", – deyə Berdıyev qeyd edib.

Baş məşqçi eyni zamanda gənc futbolçuların şansları ilə bağlı da danışıb.

"Hər bir gənc oyunçu əsas heyətdə yer almağı haqq etməlidir. Heç kim bunu sadəcə belə əldə etməyəcək", – deyə o vurğulayıb.

İdman.Biz

Ən çox oxunanlar

