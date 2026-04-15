“Qarabağ”ın futbolçusu: “Transfer iddiaları işimi düzgün gördüyümü göstərir” - MÜSAHİBƏ

Bunu “Qarabağ”ın kabo verdeli yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- “Qarabağ” bu mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında “Sabah”la birgə çempionluq mübarizəsi apararır. Əsas rəqibinizlə aranızda 10 xallıq fərq var. Komandanızın çempionluq şanslarını necə dəyərləndirirsiniz?
- Daha yaxşı vəziyyətdə olmaq üçün çox çalışırıq. Uğurlu nəticələr əldə etmək məqsədilə hər oyuna maksimum fokuslanırıq və bütün matçları qələbə ilə başa vurmaq üçün əlimizdən gələnin daha artığını edirik. Paralel olaraq, digər oyunların nəticələri də mövsümün qalibi adına aydınlıq gətirməsi baxımından önəmlidir, lakin biz əsas diqqətimizi öz oyunlarımıza yönəltmişik. Hazırda əsas məqsədimiz qalan bütün qarşılaşmalarda yüksək səviyyədə çıxış edərək maksimum nəticə qazanmaqdır.
- Aprelin 22-də Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Sabah”la cavab oyununa çıxacaqsınız. İlk görüşdə 2:2 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. İkinci matç haqqında düşüncələriniz necədir?
- Düşünürəm ki, “Sabah”a qarşı keçirəyəcəyimiz qarşılaşma çox maraqlı olacaq. “Sabah” yüksək keyfiyyətə malik rəqibdir və bu səbəbdən onlara qarşı oynamaqdan böyük zövq alıram. Dediyim kimi, maraqlı qarşılaşma olacaq və bu oyunu böyük səbirsizliklə gözləyirəm.
- Ümumi olaraq, “Qarabağ”ın bumövsümkü çıxışını necə qiymətləndirirsiniz?
- Mövsümü qiymətləndirmək çətindir, çünki 3 yarışdan ikisində mübarizəni davam etdiririk. Hazırda mübarizə aparmadığımız yeganə turnir Çempionlar Liqasıdır və burada da, fikrimcə, uzun və gözəl bir yol keçdik.
- Komandanızın Çempionlar Liqasındakı tarixi performansı və öz çıxışınız haqqında da fikirləriniz maraqlıdır...
- Bu, bir faktdır ki, biz tarix yazdıq və bu, heç vaxt unudulmayacaq bir nailiyyətdir. Amma Çempionlar Liqasındakı iştirakımızı bu qədər xüsusi edən bir neçə amili də sadalaya bilərəm: 30 min azarkeşimizin qarşısında qələbə qazanmaq, onların enerjisini hiss etmək, əfsanəvi stadionlarda oynamaq, dünyanın ən yaxşı komandalarına qarşı mübarizə aparmaq… Bir futbolçu olaraq, bu turnirdə iştirak etməyi, oynamağı, qol vurmağı və qələbə sevinci yaşamağı mənə nəsib etdiyi üçün Tanrıya sonsuz minnətdaram. Bu mövsüm mənim üçün öyrənmə baxımından dəyərli oldu.
- Hər transfer dövründə adınız xarici klublarla hallanır. Hətta bir ara eniş yaşamağınızın “Qarabağ”dan ayrılmaq istəyi ilə bağlı olduğu deyilirdi...
- Mənimlə bağlı maraq və transfer iddialarının olması müsbət haldır, çünki bu, işimi düzgün gördüyümü göstərir. Amma eyni zamanda mənfi tərəfi də var ki, bu, istənilən futbolçunun diqqətini yayındıra bilər. Buna görə də bu cür məsələlərə həddindən artıq önəm vermirəm, diqqətimi gündəlik inkişafıma və komandama yönəldirəm.