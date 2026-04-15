15 Aprel 2026
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Transfer iddiaları işimi düzgün gördüyümü göstərir” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
15 Aprel 2026 17:23
“Mövsümü qiymətləndirmək çətindir, çünki 3 yarışdan ikisində mübarizəni davam etdiririk”.

Bunu “Qarabağ”ın kabo verdeli yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- “Qarabağ” bu mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında “Sabah”la birgə çempionluq mübarizəsi apararır. Əsas rəqibinizlə aranızda 10 xallıq fərq var. Komandanızın çempionluq şanslarını necə dəyərləndirirsiniz?

- Daha yaxşı vəziyyətdə olmaq üçün çox çalışırıq. Uğurlu nəticələr əldə etmək məqsədilə hər oyuna maksimum fokuslanırıq və bütün matçları qələbə ilə başa vurmaq üçün əlimizdən gələnin daha artığını edirik. Paralel olaraq, digər oyunların nəticələri də mövsümün qalibi adına aydınlıq gətirməsi baxımından önəmlidir, lakin biz əsas diqqətimizi öz oyunlarımıza yönəltmişik. Hazırda əsas məqsədimiz qalan bütün qarşılaşmalarda yüksək səviyyədə çıxış edərək maksimum nəticə qazanmaqdır.

- Aprelin 22-də Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Sabah”la cavab oyununa çıxacaqsınız. İlk görüşdə 2:2 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. İkinci matç haqqında düşüncələriniz necədir?

- Düşünürəm ki, “Sabah”a qarşı keçirəyəcəyimiz qarşılaşma çox maraqlı olacaq. “Sabah” yüksək keyfiyyətə malik rəqibdir və bu səbəbdən onlara qarşı oynamaqdan böyük zövq alıram. Dediyim kimi, maraqlı qarşılaşma olacaq və bu oyunu böyük səbirsizliklə gözləyirəm.

- Ümumi olaraq, “Qarabağ”ın bumövsümkü çıxışını necə qiymətləndirirsiniz?

- Mövsümü qiymətləndirmək çətindir, çünki 3 yarışdan ikisində mübarizəni davam etdiririk. Hazırda mübarizə aparmadığımız yeganə turnir Çempionlar Liqasıdır və burada da, fikrimcə, uzun və gözəl bir yol keçdik.

- Komandanızın Çempionlar Liqasındakı tarixi performansı və öz çıxışınız haqqında da fikirləriniz maraqlıdır...

- Bu, bir faktdır ki, biz tarix yazdıq və bu, heç vaxt unudulmayacaq bir nailiyyətdir. Amma Çempionlar Liqasındakı iştirakımızı bu qədər xüsusi edən bir neçə amili də sadalaya bilərəm: 30 min azarkeşimizin qarşısında qələbə qazanmaq, onların enerjisini hiss etmək, əfsanəvi stadionlarda oynamaq, dünyanın ən yaxşı komandalarına qarşı mübarizə aparmaq… Bir futbolçu olaraq, bu turnirdə iştirak etməyi, oynamağı, qol vurmağı və qələbə sevinci yaşamağı mənə nəsib etdiyi üçün Tanrıya sonsuz minnətdaram. Bu mövsüm mənim üçün öyrənmə baxımından dəyərli oldu.

- Hər transfer dövründə adınız xarici klublarla hallanır. Hətta bir ara eniş yaşamağınızın “Qarabağ”dan ayrılmaq istəyi ilə bağlı olduğu deyilirdi...

- Mənimlə bağlı maraq və transfer iddialarının olması müsbət haldır, çünki bu, işimi düzgün gördüyümü göstərir. Amma eyni zamanda mənfi tərəfi də var ki, bu, istənilən futbolçunun diqqətini yayındıra bilər. Buna görə də bu cür məsələlərə həddindən artıq önəm vermirəm, diqqətimi gündəlik inkişafıma və komandama yönəldirəm.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:30
Futbol

Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Müdafiəçinin fərdi məşqlərə start verəcəyi gözlənilir
Ayxan Hüseynov: “Çalışacağıq ki, üçüncü pilləni heç kimə verməyək”
16:57
Azərbaycan futbolu

Ayxan Hüseynov: “Çalışacağıq ki, üçüncü pilləni heç kimə verməyək”

Yarımmüdafiəçisi komandasının çempionatdakı çıxışını dəyərləndirib
Klubsuz müdafiəçi: “Hazırda seçim etmək kimi lüksüm yoxdur” - MÜSAHİBƏ
16:41
Azərbaycan futbolu

Klubsuz müdafiəçi: “Hazırda seçim etmək kimi lüksüm yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Yusif Nəbiyev həm Premyer Liqa, həm də xarici variantları istisna etmir
Azərbaycan milli komandasının müdafiəçisi Danimarka klubunun maraq dairəsində
16:03
Futbol

Azərbaycan milli komandasının müdafiəçisi Danimarka klubunun maraq dairəsində

Milli komandamız oyunçusu karyerasını Şərqi Avropada davam etdirə bilər
“Qarabağ” xanım azarkeşlər üçün sektor ayırıb
15:37
Futbol

“Qarabağ” xanım azarkeşlər üçün sektor ayırıb

Azarkeşlər, ancaq göstərilən sektorlara pulsuz daxil ola bilərlər

“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb
14:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb

Hazırda bərpa prosesi keçən futbolçu yayda məşqlərə qoşulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq