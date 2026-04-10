10 Aprel 2026
Həsənzadə: “Limit ləğv olunduqdan sonra əcnəbi qapıçılara daha çox şans verilir”

10 Aprel 2026 21:48
Təbii ki, bu, bir günün problemi deyil. Millimizin qapıçıları potensial baxımından kifayət qədər güclüdürlər, lakin hazırkı durumları o qədər də ürəkaçan deyil.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı Cahangir Həsənzadə yerli qolkiperlərin vəziyyəti barədə danışarkən deyib.

O, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib ki, Premyer Liqa klublarında legioner qapıçılara daha çox üstünlük verilir:

“Legioner limiti ləğv olunduqdan sonra baş məşqçilər əcnəbi qapıçılara daha çox şans verirlər. Xüsusilə turnir cədvəlində ilk “beşlik”də yer alan komandaların heyətində bunu aydın görmək mümkündür. Bu isə yerli qapıçıların rəqabət aparmasını çətinləşdirir. Aşağı yaş qruplarında kifayət qədər perspektivli və istedadlı oyunçular var. Lakin onlar yüksək hədəflər uğrunda oynayan komandalarda əsas heyətdə şans qazanmaqda çətinlik çəkirlər. Bu da müəyyən mənada başadüşüləndir. Çünki komandalar nəticəyə oynayır və məşqçilər daha çox hazır oyunçulara üstünlük verirlər”.

Mütəxəssisin sözlərinə görə, bu amillər yerli qapıçıların inkişaf tempinə təsir edir: “Belə şəraitdə onların peşəkar səviyyəyə keçidi bir qədər ləngiyir. Halbuki stabil nəticə üçün komandada ən azı iki yüksəksəviyyəli qapıçı olmalıdır. Bu isə klubun daxili siyasətindən asılıdır”.

Veteran qapıçı qeyd edib ki, bəzi oyunçuların inkişafına zədələr də təsir göstərir: “Məsələn, Şahruddin Məhəmmədəliyev karyerasının ən yaxşı dövründə zədə ilə üzləşdi. Ümumilikdə isə qapıçılarımız rəqabətə davam gətirə bilsələr, avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan klublarda da özlərinə yer tapa bilərlər”.

C.Həsənzadə Azərbaycan qapıçılarının ölkə xaricində çıxış etməsinin vacibliyini də vurğulayıb: “Kamran Ağayev və Şahruddin Məhəmmədəliyev kimi qapıçılarımız müəyyən dövrlərdə legioner həyatı yaşayıblar. İstərdim ki, bu say daha çox olsun. Avropada oynamaq futbolçuların inkişafına ciddi təsir göstərir. Orada rəqabət və tələbkarlıq daha yüksəkdir”.

O, milli komanda ilə bağlı fikirlərini də bölüşüb: “Əsas yığmada məsuliyyət daha böyükdür. Qapıçılarımızın bəziləri klublarında stabil çıxış etmədiyi üçün onların real vəziyyətini daha çox təlim-məşq toplanışlarında qiymətləndirmək mümkündür. Hesab edirəm ki, hər biri verilən şansı layiqincə dəyərləndirə bilər”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mingəçevir”in zambiyalı hücumçusu: “Öz komandama fokuslanmışam” - MÜSAHİBƏ
18:20
Azərbaycan futbolu

“Mingəçevir”in zambiyalı hücumçusu: “Öz komandama fokuslanmışam” - MÜSAHİBƏ

Kennet Kalunqa bildirib ki, hədəf Premyer Liqaya yüksəlməkdir
“Qarabağ” akademiyanın bütün məşqçilərinə yeni müqavilə təklif edib
17:52
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” akademiyanın bütün məşqçilərinə yeni müqavilə təklif edib

Məşqçi heyəti ilə bağlı addım atılıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Millimizin sabiq futbolçusu: “Qaraciyər köçürülməli idi, xəstəxananı məcbur tərk etdim”
16:34
Azərbaycan futbolu

Millimizin sabiq futbolçusu: “Qaraciyər köçürülməli idi, xəstəxananı məcbur tərk etdim”

Uzun müddətdir qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən 50 yaşlı mütəxəssis hazırki vəziyyətindən danışıb
“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”
16:09
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanı: “Növbəti oyunumuz bərbad stadionda olacaq”

Tərlan Quliyev maksimum nəticəyə kökləndiklərini bildirib
Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”
15:33
Azərbaycan futbolu

Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”

Veteran futbolçu Azərbaycanda baş məşqçi fəaliyyətinin çətinliklərinə də toxunub

Ən çox oxunanlar

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq