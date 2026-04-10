10 Aprel 2026
AZ

Felipe Santos: “Hər şey “Neftçi” ilə oyundan asılıdır” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
10 Aprel 2026 11:58
140
Felipe Santos: “Hər şey “Neftçi” ilə oyundan asılıdır” - MÜSAHİBƏ

“Hər şey növbəti oyundan asılı olacaq. Avrokuboka çıxmaq üçün hələ də şansımız var”.

Bunu “Araz-Naxçıvan”ın braziliyalı yarımmüdafiəçisi Felipe Santos futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– 27-ci turda sizi “Neftçi” ilə vacib oyun gözləyir. Hansı ki, rəqib keçən turdakı qələbə sayəsində “Araz-Naxçıvan”ı turnir cədvəlində qabaqladı. Matçdan gözləntiniz nədir?

– Fikrimcə, “Neftçi” ilə oyun çempionatın son turlarının necə keçəcəyini müəyyən edəcək. Qalib gəlməliyik. İndi kimlərin böyük oyunçu olduğunu göstərmək vaxtıdır. Bu matçı səbirsizliklə gözləyirəm.

– Hazırda altıncı pillədə qərarlaşan “Araz-Naxçıvan” avrokuboklara vəsiqə qazana biləcəkmi?

– Hər şey növbəti oyundan asılı olacaq. Avrokuboka çıxmaq üçün hələ də şansımız var. Ancaq “Neftçi” ilə görüşdə xal qazana bilməsək, rəqib fərqi artıracaq, nəticədə şanslarımız azalacaq.

– Bu mövsüm “Araz-Naxçıvan”ın performansında stabillik çatışmır. Bunun səbəbini nədə görürsünüz?

– Təəssüf ki, bu mövsüm planlaşdırdığımız kimi keçmədi. Məncə, Avropaya gedə biləcək heyətimiz var, amma çox şey baş verdi. Bununla belə, hələ də şansımız qalır.

– Artıq mövsümün sonu yaxınlaşır. Azərbaycanın və ya digər ölkələrin daha iddialı klublarından təkliflər gəlirmi?

– Hələ Azərbaycandan heç bir təklif almamışam. Buna baxmayaraq, diqqətim ilk növbədə Azərbaycandadır. Gələcəyimlə bağlı qərarı yaxın günlərdə verəcəyəm.

– “Araz-Naxçıvan” avrokuboklardan kənarda qalacağı halda, komandadan gedişiniz dəqiqləşəcək?

– “Araz-Naxçıvan”la müqaviləm iyun ayınadək qüvvədədir və indiyə qədər onun uzadılması ilə bağlı klub rəhbərliyindən heç bir təklif almamışam.

İdman.Biz
Məqalədə:

