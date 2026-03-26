26 Mart 2026
AZ

“Qarabağ”dan növbəti transfer hədəfi: Jali Mouaddib gündəmdə

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 Mart 2026 12:17
85
“Omoniya”nın futbolçusu Jali Mouaddib “Qarabağ”la danışıqları yekunlaşdırmaq üzrədir.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

25 yaşlı sol vinger Azərbaycan klubuna keçməyə çox yaxındır. Mərakeş əsilli fransalı oyunçunun “Qarabağ”la ilkin razılığa gəlməsi Kiprin böyük klublarını da hərəkətə gətirib. Belə ki, klublar daxili birincilikdə çıxış edən digər güclü futbolçuları əldən buraxmamaq üçün onlara transfer təklifləri göndərirlər.

Jali Mouaddibin “Omoniya” ilə müqavilə müddəti mövsümün sonuna qədər olduğundan, oyunçu iyunda “Qarabağ”a azad agent kimi keçə biləcək.

O, 2019-cu ildə Fransanın U-19 millisinin formasını geyinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”
12:57
Futbol

Əfran İsmayılov: “Milliyə dəvət alan futbolçu məsuliyyəti dərk etməlidir”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb
12:20
Futbol

Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

Dördüncü hakim funksiyasını Koba Revazaşvili yerinə yetirəcək
Dünya futbol tarixini dəyişən azərbaycanlı: “Qızıl fit” sahibi Tofiq Bəhramovun anım günüdür
11:41
Futbol

Dünya futbol tarixini dəyişən azərbaycanlı: “Qızıl fit” sahibi Tofiq Bəhramovun anım günüdür

Dünya çempionatının finalında verdiyi qərarla yaddaşlara qazınan yeganə yan xətt hakiminin həyat hekayəsi
Rüstəm Əhmədzadə: “Aramızda liderliyi üzərinə götürə biləcək futbolçu yoxdur” - MÜSAHİBƏ
10:43
Azərbaycan futbolu

Rüstəm Əhmədzadə: “Aramızda liderliyi üzərinə götürə biləcək futbolçu yoxdur” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hər xırda detalın təsiri var
“Qarabağ” Abdulah Xaybulayevi heyətinə qatmaq istəyir? - VİDEO
25 Mart 23:09
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Abdulah Xaybulayevi heyətinə qatmaq istəyir? - VİDEO

Gənc oyunçunun millidə göstərdiyi performans böyük maraq toplayır
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatı seçməsinə darmadağınla start verib
25 Mart 22:12
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatı seçməsinə darmadağınla start verib - YENİLƏNİB

Matçı Moldova və Ukraynadan olan hakimlər briqadası idarə edib

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək