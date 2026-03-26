“Qarabağ”dan növbəti transfer hədəfi: Jali Mouaddib gündəmdə

“Omoniya”nın futbolçusu Jali Mouaddib “Qarabağ”la danışıqları yekunlaşdırmaq üzrədir.
İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
25 yaşlı sol vinger Azərbaycan klubuna keçməyə çox yaxındır. Mərakeş əsilli fransalı oyunçunun “Qarabağ”la ilkin razılığa gəlməsi Kiprin böyük klublarını da hərəkətə gətirib. Belə ki, klublar daxili birincilikdə çıxış edən digər güclü futbolçuları əldən buraxmamaq üçün onlara transfer təklifləri göndərirlər.
Jali Mouaddibin “Omoniya” ilə müqavilə müddəti mövsümün sonuna qədər olduğundan, oyunçu iyunda “Qarabağ”a azad agent kimi keçə biləcək.
O, 2019-cu ildə Fransanın U-19 millisinin formasını geyinib.