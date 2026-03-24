24 Mart 2026
“Sabah”ın əvəzediciləri “Qarabağ”la oyundan sonra dava salıblar

24 Mart 2026 01:46
Əvəzedici Liqasının 21-ci turunun “Qarabağ-2” – “Sabah-2” görüşündə insident yaşanıb.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən bildirir ki, 1:3 məğlub olan “Sabah”ın futbolçuları Binə qəsəbə stadionunun paltardəyişmə otağının şüşələrini qırıb.

Əsəblər o qədər tarıma çəkilib ki, məsələyə polis müdaxilə etməli olub. Hətta “Sabah”ın iki üzvü polis bölməsinə aparılıb.

Daha əvvəl matçın gedişində isə Ağdam klubunun baş məşqçisi Maksim Medvedev futbolçuları meydandan çıxarıb.

Çalışdırıcı bu addımı baş hakim Pərviz İbrahimovun qərarlarına etiraz olaraq atıb. Hadisələr 8-ci dəqiqədə “Sabah”ın bərabərlik qolu zamanı alovlanıb.

Hücumun əvvəlində yan xətt hakimi oyundan kənar vəziyyətə görə bayrağını qaldırıb, ardınca referi fitini səsləndirib, amma fitdən sonra vurulan qol qeydə alınıb. Kulminasiya nöqtəsi 43-cü dəqiqədə Sami Mmaenin qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulması olub. Məhz bundan sonra Maksim Medvedev sərt qırar verib, futbolçular meydanı tərk edib.

Oyunda uzun fasilə yaranıb. Rəsmilər çətinliklə Medvedevi qərarından daşındırıb və oyun davam etdirilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın oyunçularına dörd günlük istirahət verib
01:25
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov “Qarabağ”ın oyunçularına dörd günlük istirahət verib

Komanda 25 martda yenidən toplanacaq
Müqavilə var, amma “Neftçi” yola salmaq istəyir
23 Mart 17:59
Azərbaycan futbolu

Müqavilə var, amma “Neftçi” yola salmaq istəyir

Edvin Kuç 2024-cü ildən “Neftçi”nin formasını geyinir
“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb
23 Mart 17:05
Futbol

“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb

Oyundan əvvəl jurnalistlər üçün xüsusi media tədbirləri keçiriləcək
Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ
23 Mart 16:59
Futbol

Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, burada olmaqdan şadam
Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi
23 Mart 16:31
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi

Gənc mütəxəssisin diqqətini çəkən oyunçular yayda Azərbaycana dəvət olunacaq
Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”
23 Mart 16:19
Futbol

Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”

Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb
“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
21 Mart 10:54
Cüdo

“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Mark Xuzinqa 2027-ci il Avropa çempionatından və Azərbaycan millisindən danışıb