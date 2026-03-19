19 Mart 2026
Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirilib

19 Mart 2026 17:48
AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev Regional Futbol Federasiyalarının (RFF) rəhbərləri ilə geniştərkibli görüş keçirib.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, görüşdə RFF prezidenti İsgəndər Cavadov, eləcə də quruma üzv olan digər regional federasiyaların nümayəndələri iştirak ediblər.

Toplantı zamanı ölkə futbolunun regionlarda mövcud problemləri və onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edilib. Xüsusilə futbol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, uşaq və yeniyetmə futbolunun sistemli şəkildə inkişafı, eləcə də yerli məşqçi kadrlarının hazırlanması əsas prioritet istiqamətlər kimi önə çəkilib.

Bununla yanaşı, federasiyalar arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, yeni təşəbbüslərin təşviqi və regionlara göstərilən dəstəyin genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb. Bu istiqamətdə atılacaq məqsədyönlü addımların ölkə futbolunun inkişafına və regionlarda daha geniş yayılmasına töhfə verəcəyi vurğulanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aslan Kərimov: “UEFA seminarında “Qarabağ”ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu”
18:16
Azərbaycan futbolu

Aslan Kərimov: “UEFA seminarında “Qarabağ”ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu”

O, sözügedən seminarda qitənin bir nömrəli klub turnirinin pley-off qarşılaşmalarının təhlil olunduğunu vurğulayıb
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”dan ayrılır
17:50
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”dan ayrılır

O, cari mövsümdə K.Berdıyevin etimadını qazana bilməyib
“Neftçi” oyunçusunu “Pafos”a satdı
17:31
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” oyunçusunu “Pafos”a satdı

Murad Məmmədov U-21 millimizin üzvüdür
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:50
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
“Sumqayıt” “Sabah”la oyuna itki ilə çıxacaq
15:19
Futbol

“Sumqayıt” “Sabah”la oyuna itki ilə çıxacaq

“Sabah” - “Sumqayıt” qarşılaşması saat 19:15-də başlayacaq
Musa Qurbanlı: “Qarabağ”da çempionluqlar, nailiyyətlər qazanmaq istəyirəm”
14:07
Azərbaycan futbolu

Musa Qurbanlı: “Qarabağ”da çempionluqlar, nailiyyətlər qazanmaq istəyirəm”

O, Ağdam təmsilçisinin üzvü olduğu üçün fəxr etdiyini sözlərinə əlavə edib

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib