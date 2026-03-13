13 Mart 2026
“Kolambus Kryu” “Qarabağ”ın daha bir oyunçusunu transfer etmək istəyir

13 Mart 2026 21:05
Nəriman Axundzadəni sıralarına qatan “Kolambus Kryu” daha bir azərbaycanlı futbolçuya elçi düşüb.

İdman.Biz Sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı hücumçu ilə müqavilə bağlamış ABŞ klubu bu dəfə də “Qarabağ”ın qapısını döyüb.

MLS təmsilçisi indi də Toral Bayramovun xidmətində maraqlıdır. “Kolambus Kryu” adıçəkilən müdafiəçiyə iddiasını rəsmi surətdə ortaya qoyub. MLS klubu Azərbaycan çempionuna bununla bağlı müraciət göndərib.

“Qarabağ” bu yaxınlarda Jeremi Qnalini AEK-dən transfer edib. Kipr klubundan alınan sol cinah müdafiəçisi ilə 2,5 illik müqavilə imzalanıb.

Fransalı legionerin gəlişindən sonra Toral Bayramovun ilk “11-lik”də yer almaq ehtimalı bir qədər də azalıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Şamaxı” oyununda ikinci hissə başlayıb - CANLI
21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Şamaxı” oyununda ikinci hissə başlayıb - CANLI

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib
20:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Qarabağ”ın legioneri Norveç klubuna keçir
14:23
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın legioneri Norveç klubuna keçir

Kris Kuaku 2025-ci ilin yayında “Qarabağ”a transfer olunmuşdu
Elmar Baxşıyev: “Sabah” psixoloji cəhətdən üstün görünür”
14:02
Futbol

Elmar Baxşıyev: “Sabah” psixoloji cəhətdən üstün görünür”

Hazırda turnir cədvəlinə 56 xalla “Sabah” başçılıq edir
Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”
13:25
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”

Mütəxəssis təyinatı barədə danışıb
“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO/VİDEO
13:13
Futbol

“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO/VİDEO

Rumıniya mətbuatı Ağdam klubunun Jali Muaddibə maraq göstərdiyini yazıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib