6 Dekabr 2025
AZ

AFFA və UFA arasında U-20-lərin dünya çempionatına hazırlıq müzakirə olunub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 19:46
19
AFFA və UFA arasında U-20-lərin dünya çempionatına hazırlıq müzakirə olunub

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) prezidenti Rövşən Nəcəf DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etmək üçün ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda səfərdə olan zaman Özbəkistan Futbol Assosiasiyasının (UFA) vitse-prezidenti Ravşan İrmatovla görüşüb.

Bu barədə İdman.Biz-ə AFFA-dan məlumat verilib.

Görüş zamanı 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək 20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif məsələlər, eləcə də assosiasiyalar arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə olunub.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Zirə” - “Qarabağ” matçı heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO
18:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” - “Qarabağ” matçı heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

Roderik Miller: “Kubokda sona qədər irəliləmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ
17:48
Futbol

Roderik Miller: “Kubokda sona qədər irəliləmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, turnir cədvəlində daha da yuxarı pillələrə qalxmaq istəyirik
Qurban Qurbanov millidən getməsinin səbəbini açıqlayıb - VİDEO
16:00
Futbol

Qurban Qurbanov millidən getməsinin səbəbini açıqlayıb - VİDEO

O bildirib ki, millidən özü getməyib, göndərilib
“Sabah” “Neftçi” qarşısına ciddi itkilərlə çıxacaq
15:28
Futbol

“Sabah” “Neftçi” qarşısına ciddi itkilərlə çıxacaq

Bunlardan yalnız Lepinitsa və Sekidikanın növbəti görüşdə iştirak ehtimalı var
İlham Yadullayev: “Turnir cədvəlində qərarlaşdığımız yerlə barışa bilmərik”
14:28
Futbol

İlham Yadullayev: “Turnir cədvəlində qərarlaşdığımız yerlə barışa bilmərik”

O bildirib ki, qeyri-sabit nəticələr bizi razı salmır
“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”
11:28
Futbol

“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”

28 yaşlı qapıçı Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Sabah”a məğlub olduqları oyunu şərh edib

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır