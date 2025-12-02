3 Dekabr 2025
AZ

Rəşad Sadıqov: “Çalışırdıq ki, oyun penaltilərə getməsin”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 23:20
45
Rəşad Sadıqov: “Çalışırdıq ki, oyun penaltilərə getməsin”

“Püşkdən sonra bu mərhələdə ən maraqla gözlənilən oyun idi”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov “Neftçi”yə qarşı Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra deyib.

“Zirə” “Neftçi” üzərində 1:0 hesabı ilə qələbə qazanaraq 1/4 finala yüksəlib.

“Hər iki komanda gözləntilərin qarşılığını verdi. Maraqlı oyun getdi. Hər iki komanda qələbə qazanmaq istəyirdi. Matçdan həzz alırdım. Çox yaxşı komplektləşmiş rəqibə qarşı oynayırdıq. Futbolçularımız inamlı mübarizə apardılar. 75-80 dəqiqə bərabər səviyyədə oyun getdi, ondan sonra üstünlük bizdə idi. Çalışırdıq ki, oyun penaltilərə getməsin. Şükürlər olsun ki, əlavə vaxtda önəmli qol vurduq. Rəhbərliyi, azarkeşləri, futbolçuları təbrik edirəm. Ailə olaraq qələbə qazandıq”, - Sadıqov bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sənan Qurbanov: “Məşq etməyə zamanımız olmadı”
2 Dekabr 22:37
Azərbaycan futbolu

Sənan Qurbanov: “Məşq etməyə zamanımız olmadı”

“Neftçi” turnirdə mübarizəni dayandırıb
Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ikinci komanda “Zirədir - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Dekabr 21:37
Futbol

Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ikinci komanda “Zirədir - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin digər oyunları dekabrın 3-4-də keçiriləcək
Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”
2 Dekabr 20:09
Azərbaycan futbolu

Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”

Qarşılaşma Tovuz komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib
“Kəpəz” əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib - FOTO
2 Dekabr 19:38
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib - FOTO

Sonda uşaqlara hədiyyələr təqdim olunub
Tərlan Əhmədov I Liqada işləmək istəməyib
2 Dekabr 19:23
Futbol

Tərlan Əhmədov I Liqada işləmək istəməyib

Klub Adil Şükürovla anlaşıb
Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Dekabr 18:55
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb