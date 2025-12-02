Rəşad Sadıqov: “Çalışırdıq ki, oyun penaltilərə getməsin”

“Püşkdən sonra bu mərhələdə ən maraqla gözlənilən oyun idi”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov “Neftçi”yə qarşı Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra deyib.
“Zirə” “Neftçi” üzərində 1:0 hesabı ilə qələbə qazanaraq 1/4 finala yüksəlib.
“Hər iki komanda gözləntilərin qarşılığını verdi. Maraqlı oyun getdi. Hər iki komanda qələbə qazanmaq istəyirdi. Matçdan həzz alırdım. Çox yaxşı komplektləşmiş rəqibə qarşı oynayırdıq. Futbolçularımız inamlı mübarizə apardılar. 75-80 dəqiqə bərabər səviyyədə oyun getdi, ondan sonra üstünlük bizdə idi. Çalışırdıq ki, oyun penaltilərə getməsin. Şükürlər olsun ki, əlavə vaxtda önəmli qol vurduq. Rəhbərliyi, azarkeşləri, futbolçuları təbrik edirəm. Ailə olaraq qələbə qazandıq”, - Sadıqov bildirib.