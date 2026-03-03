3 Mart 2026
AZ

“Turan Tovuz”un kapitanı: “İnanıram ki, avrokuboklara vəsiqə qazanacağıq”

Futbol
Xəbərlər
3 Mart 2026 11:40
101
“Turan Tovuz”un kapitanı: “İnanıram ki, avrokuboklara vəsiqə qazanacağıq”

“Doğrudur, bizim bir az üstünlüyümüz var. Amma bu, heç nəyi həll etmir”.

Bu sözləri “Turan Tovuz”un müdafiəçisi Emmanuel Hakman deyib.

O, komandasının ölkə kubokunun ¼ final mərhələsinin “Kəpəz”ə qarşı keçiriləcək cavab görüşündən gözləntilərini bölüşüb.

“Oyuna ciddi yanaşmaq lazımdır. Qalib gəlsək, yarımfinala vəsiqə qazanacağıq. Orada isə ya “Zirə”, ya da “Sumqayıt”la qarşılaşacağıq. Hər iki komanda güclüdür”, - deyə o, sportal.az-a açıqlamasında deyib.

Toqolu futbolçu “Turan Tovuz”un avrokuboklara vəsiqə qazanmaq şansını isə bu cür dəyərləndirib:

“İnanıram ki, avrokuboklara vəsiqə qazanacağıq. Biz hazırda avrokuboklara vəsiqə verən zonadayıq, amma arxayınlaşmaq olmaz. Həm kubokda, həm də Premyer Liqada sona qədər mübarizə aparmalıyıq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İran qadın futbol yığmasının üzvləri ölkənin himnini oxumadılar - VİDEO
12:51
Futbol

İran qadın futbol yığmasının üzvləri ölkənin himnini oxumadılar - VİDEO

Hadisə Asiya Kuboku çərçivəsində keçirilən oyundan əvvəl yaşanıb
Alvaro Arbeloa məğlubiyyəti öz üzərinə götürdü: “Biz təslim olmayacağıq”
12:12
Futbol

Alvaro Arbeloa məğlubiyyəti öz üzərinə götürdü: “Biz təslim olmayacağıq”

“Xetafe”yə məğlub olan “Kral klubu” ciddi tənqidlərlə üzləşib
“Real Madrid” Konatedən imtina etdi: Yeni hədəf bəlli oldu
10:55
Futbol

“Real Madrid” Konatedən imtina etdi: Yeni hədəf bəlli oldu

Madrid klubu Fransa millisinin üzvünü bəyənməyib, siyahıya yeni ulduzlar daxil edilib

İspaniyalı yarımmüdafiəçi klubunu dəyişə bilər
10:40
Futbol

İspaniyalı yarımmüdafiəçi klubunu dəyişə bilər

İddiaya görə Rodri vətəninə qayıdır
Flamenqo 8:0 qalib gəldi, baş məşqçini qovdu
10:25
Futbol

Flamenqo 8:0 qalib gəldi, baş məşqçini qovdu

Braziliya klubunda görünməmiş hadisə: Filipe Luis darmadağından sonra vəzifəsindən kənarlaşdırıldı
İran millisinin sabiq qapıçısı itkin düşüb
10:10
Futbol

İran millisinin sabiq qapıçısı itkin düşüb

Rəşid Mazahiridən xəbər yoxdur

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq