27 Noyabr 2025
AZ

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 22:19
10
UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA İntizam Komitəsi “Qarabağ” klubunu cəzalandırıb.

İdman.Biz UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Ağdam təmsilçisinin U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasının IV turunda evdə “Çelsi” ilə keçirilən oyun zamanı azarkeşlərinin davranışı olub.

Məlumata əsasən, “Qarabağ”ın azarkeşləri rəqibin futbolçusuna qarşı irqçilik edib. UEFA buna görə “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib.

Kluba həmçinin növbəti ev oyununu azarkeşsiz keçirmə şərti cəzası verilib. “Qarabağ” azarkeşləri bu müddətdə təkrar irqçi hərəkətlər edərlərsə, cəza qüvvəyə minəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Karvan-Yevlax” “Qarabağ”la matça kimlə çıxacaq?
18:40
Futbol

“Karvan-Yevlax” “Qarabağ”la matça kimlə çıxacaq?

“Karvan-Yevlax”ın düşərgəsində xaos yaşanır
“Qarabağ”ın futbolçuları ÇL-də müdafiə göstəricilərinə görə liderlər sırasındadırlar
18:11
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçuları ÇL-də müdafiə göstəricilərinə görə liderlər sırasındadırlar

Bununla yanaşı, Ağdam klubu ötürmələrin sayı baxımından Avrokubokun ən zəif komandalarından biridir
Rəşad Sadıqov “Kəpəz”ə qarşı iki futbolçunu oynada bilməyəcək
17:06
Futbol

Rəşad Sadıqov “Kəpəz”ə qarşı iki futbolçunu oynada bilməyəcək

“Kəpəz” - “Zirə” qarşılaşması noyabrın 28-də keçiriləcək
“Turan Tovuz”un futbolçusu: “Neftçi” ilə matçda azarkeşlərimizə qələbə sevinci yaşatmaq istəyirik”
16:54
Futbol

“Turan Tovuz”un futbolçusu: “Neftçi” ilə matçda azarkeşlərimizə qələbə sevinci yaşatmaq istəyirik”

“Turan Tovuz” - “Neftçi” qarşılaşması noyabrın 28-də keçiriləcək
“Şəmkir”in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib - FOTO
16:04
Futbol

“Şəmkir”in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib - FOTO

Klub Rasim Əliyevlə anlaşıb

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb