Qurban Qurbanov: “Bəlkə də Azərbaycan klubu belə bir böyük turnirdə oynamalı deyil” - VİDEO

“Rəqib komandanın çalışdırıcısı Antonio Konte çox böyük məşqçidir. Mübarizə aparacağımız komanda çox təcrübəlidir”.
İdman.Biz bildirir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyunöncəsi mətbuat konfransında deyib.
Bu matç bizim üçün çox vacibdir. “Napoli” Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində öz mövqeyini yaxşılaşdırmağa çalışacaq. Bizimlə oyuna çox ciddi hazırlaşır. Rəqib komandanın baş məşqçisi hər oyuna diqqətli yanaşır. Onu çox yaxşı tanıyıram və salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Matça pis hazırlaşmamışıq. İstəyirik ki, sona qədər layiqli mübarizə aparaq
Baş məşqçi Çempionlar Liqasındakı nəticələrə də toxunub: “Reallığa baxsaq, bəlkə də Azərbaycan klubu hazırda belə bir böyük turnirdə oynamalı deyil. Amma bizim uzun illər bu klubda gördüyümüz işlər, missiyamız ildən-ilə maksimum daha da irəli getmək üçündür. Əlbəttə, bu, ən yüksək klub turniridirsə, arzumuz bacardığımız qədər iştirak etməkdən ibarətdir”.
“Napoli” - “Qarabağ” oyunu 25 noyabrda Neapolda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.
