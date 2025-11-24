25 Noyabr 2025
AZ

Cəbrayılda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 22:18
71
Cəbrayılda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Cəbrayıl rayonu üzrə “Məktəbli Kuboku” turnirinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib. Yarışda 7-ci sinif oğlanlar, 5-ci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 11 məktəbin 28 komandası qüvvəsini sınayacaq.

Daxili birincilik başa çatdıqdan sonra hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, “Məktəbli Kuboku” turnirinin təşkilində əsas məqsəd məktəblilər arasında futbolun kütləviliyini artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və uşaqlarda komanda ruhunun formalaşmasına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində məktəblər arasında yarışlar keçiriləcək, qaliblər respublika birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib: Frank de Bleker və Zaur Axundov vəzifələrini itiriblər
20:53
Azərbaycan futbolu

AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib: Frank de Bleker və Zaur Axundov vəzifələrini itiriblər

Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsinə Rəhim Həsənovun namizədliyi irəli sürülüb
“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB
20:24
Futbol

“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB

“Qarabağ”ın U-19 komandası Liqa mərhələsində sonuncu pillədə qərarlaşıb
“Düşünürəm ki, “Qarabağ” Neapolda uduzmayacaq” - Brilliant Dadaşovanın İDMAN.BİZ-Ə AÇIQLAMASI
18:00
Futbol

“Düşünürəm ki, “Qarabağ” Neapolda uduzmayacaq” - Brilliant Dadaşovanın İDMAN.BİZ-Ə AÇIQLAMASI

Xalq artisti məhsuldar heç-heçə proqnozlaşdırır
“Zirə” ciddi itki ilə üzləşib
17:50
Futbol

“Zirə” ciddi itki ilə üzləşib

“Şamaxı” oyunda azarkeşlərin gətirdiyi qadağan olunmamış əşyaların arenaya buraxılmaması səbəb olub.
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk matçına çıxıb - YENİLƏNİB
17:26
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk matçına çıxıb - YENİLƏNİB

Yığma növbəti matçını noyabrın 28-də Şimali Makedoniyaya qarşı keçirəcək
Yuri Vernidubun günü bu gün “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsinə nə mane olur və bu nə vaxt baş verə bilər?
17:14
Futbol

Yuri Vernidubun günü bu gün “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsinə nə mane olur və bu nə vaxt baş verə bilər?

Ukraynalı mütəxəssis hələ də paytaxt klubunun baş məşqçi postuna əsas namizəd kimi göstərilir
“Napoli” - “Qarabağ” oyunu ərəfəsində İtaliya mətbuatı: “Mövsümün əsas sensasiyası və inqilab” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:35
Futbol

“Napoli” - “Qarabağ” oyunu ərəfəsində İtaliya mətbuatı: “Mövsümün əsas sensasiyası və inqilab” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Jurnalistlər Ağdam təmsilçisinin hücum tandemini - Andrade-Duran cütlüyünü xüsusi vurğulayıblar

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb