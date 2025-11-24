“Neftçi”nin futbolçuları üçün seminar keçirilib - FOTO

“Palms Sports” Futbol Mərkəzində “Neftçi”nin U-19, U-17, U-16, U-15 və qızlardan ibarət U-16 komandalarının məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, tədbirdə komandaların üzvlərinə oyun qaydaları, danışılmış qarşılaşmalara qarşı mübarizə, irqçiliyə qarşı mübarizə və antidopinq qaydaları haqda məlumat verilib.
Oyun qaydaları ilə bağlı “Neftçi” Futbol Akademiyasının koordinatoru Namik Adilov, danışılmış matçlara qarşı mübarizə mövzusunda “Palms Sports Arena”nın meneceri Hikmət Məmmədov, irqçiliyə qarşı mübarizə mövzusunda isə koorporativ sosial məsuliyyət üzrə menecer Rüstəm Nəcəfov danışıb.
Akademiyanın həkimi Rövşən Rəsulov antidopinq qaydaları haqda məlumat verib.