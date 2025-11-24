“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

“Biz güclü bir komandayıq. Sabah əla oyun göstərmək üçün gücümüz və inamımız var”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Napoli” klubunun müdafiəçisi Alessandro Buoncorno Çempionlar Liqasında “Qarabağ”la qarşılaşmadan əvvəl mətbuat konfransında deyib.
“Atalanta” üzərində qələbəmiz əsl mənəvi təkan oldu. Bu, çətin bir matç idi, amma biz bundan çox ruhlandlq. İndi eyni enerjini sabahkı oyunumuza gətirməliyik, çünki çox şey təhlükədədir.
Biz həmişə öz qabiliyyətlərimizə və məşqçinin bizdən nə istədiyinə inanmışıq. Matça yaxşı iş görə biləcəyimizə əminliklə hazırlaşırıq. Mövsümdə enişlər və enişlər olur, amma biz həmişə rəqabətciliyik. Sabah yaxşı nəticə əldə etmək üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq.
“Qarabağ” keyfiyyətli komandadır. Çempionlar Liqasında çox yaxşı çıxış edirlər və bilirik ki, çətin bir matç olacaq. Azarkeşlərimizin dəstəyi çox vacib olacaq və bizi irəli aparacaq. Bunun üçün bir araya gəlirik - klubdakı hər kəs, o cümlədən azarkeşlər - bu matçı qazanmaq üçün əlimizdən gələni edirik”, - Buoncorno deyib.
“Napoli” - “Qarabağ” oyunu 25 noyabrda Neapolda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.