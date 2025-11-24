24 Noyabr 2025
AZ

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 20:05
39
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

“Biz güclü bir komandayıq. Sabah əla oyun göstərmək üçün gücümüz və inamımız var”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Napoli” klubunun müdafiəçisi Alessandro Buoncorno Çempionlar Liqasında “Qarabağ”la qarşılaşmadan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

“Atalanta” üzərində qələbəmiz əsl mənəvi təkan oldu. Bu, çətin bir matç idi, amma biz bundan çox ruhlandlq. İndi eyni enerjini sabahkı oyunumuza gətirməliyik, çünki çox şey təhlükədədir.

Biz həmişə öz qabiliyyətlərimizə və məşqçinin bizdən nə istədiyinə inanmışıq. Matça yaxşı iş görə biləcəyimizə əminliklə hazırlaşırıq. Mövsümdə enişlər və enişlər olur, amma biz həmişə rəqabətciliyik. Sabah yaxşı nəticə əldə etmək üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq.

“Qarabağ” keyfiyyətli komandadır. Çempionlar Liqasında çox yaxşı çıxış edirlər və bilirik ki, çətin bir matç olacaq. Azarkeşlərimizin dəstəyi çox vacib olacaq və bizi irəli aparacaq. Bunun üçün bir araya gəlirik - klubdakı hər kəs, o cümlədən azarkeşlər - bu matçı qazanmaq üçün əlimizdən gələni edirik”, - Buoncorno deyib.

“Napoli” - “Qarabağ” oyunu 25 noyabrda Neapolda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin futbolçuları üçün seminar keçirilib - FOTO
18:37
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin futbolçuları üçün seminar keçirilib - FOTO

Rövşən Rəsulov futbolçulara antidopinq qaydaları haqda məlumat verib
Ağasəlim Mircavadov: “Samir Abasovu istefaya göndərsələr, kim gələcək?”
17:55
Futbol

Ağasəlim Mircavadov: “Samir Abasovu istefaya göndərsələr, kim gələcək?”

Təcrübəli mütəxəssis paytaxt təmsilçisinin hazırkı durumu haqqında fikirlərini bölüşüb
Antonio Konte: “Qarabağ” üzərində qələbəni Maradonaya həsr etmək istəyirik”
17:40
Futbol

Antonio Konte: “Qarabağ” üzərində qələbəni Maradonaya həsr etmək istəyirik”

İtaliya klubunun baş məşqçisi Ağdam təmsilçisi ilə qarşıdakı oyunla bağlı gözləntilərini bölüşüb
İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”
17:25
Futbol

İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”

Stepan Tomas Azərbaycan çempionunun İtaliyada sürpriz edə biləcəyinə inandığını bildirib
Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”
17:10
Futbol

Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”

O, Ağdam təmsilçisini Azərbaycanın ən hegemon klubu adlandırıb
Vaqif Sadıqov: “Ümid edirik ki, “Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçi məsələsində ən doğru addımı atacaq”
16:40
Futbol

Vaqif Sadıqov: “Ümid edirik ki, “Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçi məsələsində ən doğru addımı atacaq”

O, baş məşqçi Samir Abasovun istefaya göndərilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə də toxunub

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq